- Dla Grecji i dla Francji artykuł 42.7 (...) jest "na mur", to znaczy, że jest to zobowiązanie - powiedział Macron na konferencji prasowej z premierem Grecji Kyriakosem Micotakisem.

Ocenił przy tym, że "nie ma dziś potrzeby zmieniania bądź modyfikowania traktatów, które są bardzo wyraźne". - Potrzebne jest po prostu dalsze wzmacnianie obronności i bezpieczeństwa wszystkich naszych krajów - powiedział francuski prezydent.

Macron przekonywał, że artykuł 42.7 "przewiduje solidarność pomiędzy krajami członkowskimi" i nie pozostawia innych wariantów. Micotakis ocenił, że zapis ten "jest pod względem prawnym mocniejszy, przynajmniej w sposobie sformułowania, niż artykuł 5. NATO".

Według Macrona Francja i Grecja dowiodły czynami, że "artykuł 42.7 to nie (tylko) słowa", wysyłając okręty w rejon Cypru na początku obecnego konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Państwa członkowskie UE dyskutują nad wykonalnością klauzuli wzajemnej obrony, zapisanej w traktacie lizbońskim. Dyskusje na temat przyszłości bezpieczeństwa kontynentu nabrały tempa, gdy prezydent USA Donald Trump skrytykował europejskich sojuszników w NATO za odmowę przyłączenia się do wojny USA przeciw Iranowi. Nazwał Sojusz "papierowym tygrysem" i powiedział, że "poważnie rozważa" wyjście USA z NATO.

W piątek polski premier Donald Tusk powiedział, że wobec rosnącego zagrożenia ze strony Rosji, UE nie może poprzestać wyłącznie na deklaracjach, a konkretnych kształtów musi nabrać klauzula o wzajemnej obronie państw unijnych, czyli art. 42.7 Traktatu o funkcjonowaniu UE.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Ani wojny, ani pokoju. USA i Iran utknęły w klinczu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz / polsatnews.pl / PAP