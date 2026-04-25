- Nie jest planowane spotkanie przedstawicieli Iranu i USA. Irańskie oceny zostaną przekazane Pakistanowi - powiedział rzecznik irańskiego resortu spraw zagranicznych Ismail Baqael.

Delegacja Iranu spotka się z przedstawicielami USA? Dwugłos w sprawie negocjacji

Wcześniej rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła, że w sobotę rano specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa Steve Witkoff i zięć głowy państwa Jared Kushner wyruszą do Pakistanu na rozmowy z delegacją władz Iranu. Według Leavitt "Irańczycy się odezwali, tak jak apelował do nich prezydent, i poprosili o osobistą rozmowę".

- Więc Steve i Jared zobaczą, co mają do powiedzenia. Mamy nadzieję, że to będzie produktywna rozmowa i że uda się posunąć tę kwestię naprzód, w kierunku porozumienia - powiedziała Leavitt w telewizji Fox News.

Delegacja Iranu pod przewodnictwem szefa resortu dyplomacji tego kraju Abbasa Aragcziego przybyła w piątek wieczorem do stolicy Pakistanu Islamabadu - informował pakistański resort spraw zagranicznych.

Wcześniej w piątek irańska agencja IRNA podała, że Aragczi rozpocznie w piątek podróż, w ramach której odwiedzi Islamabad, Maskat i Moskwę. Z kolei agencja Reutera, powołując się na pakistańskie źródło rządowe, przekazała, że Aragczi przybędzie do Islamabadu w piątek wieczorem wraz z niewielkim zespołem na rozmowy pokojowe ze Stanami Zjednoczonymi.

Poprzednia runda negocjacji pokojowych USA z Iranem odbyła się 11 kwietnia, również w Islamabadzie, ale zakończyła się fiaskiem. Od 8 kwietnia w wojnie USA i Izraela z Iranem obowiązuje rozejm, który został w tym tygodniu przedłużony przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Jego rzeczniczka podkreśliła w środę, że Trump nie wyznaczył daty wygaśnięcia zawieszenia broni.

