Andrzej Olechowski nie żyje. Były minister miał 78 lat
Andrzej Olechowski nie żyje. W czasie swojej kariery politycznej pełnił funkcję m.in. ministra finansów i ministra spraw zagranicznych. Wraz z Maciejem Płażyńskim i Donaldem Tuskiem powołał Platformę Obywatelską. Dwukrotnie ubiegał się o urząd Prezydenta RP.
Informację o śmierci polityka potwierdził dla Interii wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
W mediach społecznościowych pojawił się też wpis byłej minister nauki i szkolnictwa wyższego, Leny Kolarskiej-Bobińskiej. "Zmarł Andrzej Olechowski, patriota oddany Polsce i szukający zawsze najlepszych rozwiązań dla kraju. Przyjaciel tryskający życiem i humorem" - wspominała polityczka.
"Współkształtował politykę zagraniczną wolnej RP. Oddany służbie Polsce. Zabiegał o polskie członkostwo w NATO i UE" - przypominał w poście w serwisie X europoseł KO Michał Szczerba.
Andrzej Olechowski urodził się 9 września 1947 r. w Krakowie. Po ukończeniu studiów ekonomicznych w 1973 r. wyjechał do Genewy, gdzie rozpoczął pracę w sekretariacie Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD). Później pracował m.in. w Banku Światowym. Po powrocie do Polski w 1987 r. został doradcą prezesa NBP, a dwa lata później pierwszym zastępcą prezesa NBP.
