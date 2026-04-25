Andrzej Olechowski nie żyje. Były minister miał 78 lat

Informację o śmierci polityka potwierdził dla Interii wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.

W mediach społecznościowych pojawił się też wpis byłej minister nauki i szkolnictwa wyższego, Leny Kolarskiej-Bobińskiej. "Zmarł Andrzej Olechowski, patriota oddany Polsce i szukający zawsze najlepszych rozwiązań dla kraju. Przyjaciel tryskający życiem i humorem" - wspominała polityczka.

Andrzej Olechowski nie żyje. Miał 78 lat

"Współkształtował politykę zagraniczną wolnej RP. Oddany służbie Polsce. Zabiegał o polskie członkostwo w NATO i UE" - przypominał w poście w serwisie X europoseł KO Michał Szczerba.

Andrzej Olechowski urodził się 9 września 1947 r. w Krakowie. Po ukończeniu studiów ekonomicznych w 1973 r. wyjechał do Genewy, gdzie rozpoczął pracę w sekretariacie Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD). Później pracował m.in. w Banku Światowym. Po powrocie do Polski w 1987 r. został doradcą prezesa NBP, a dwa lata później pierwszym zastępcą prezesa NBP.

