Ernie Dosio, amerykański milioner i myśliwy, zginął po tym, jak został stratowany przez grupę słoni podczas wyprawy łowieckiej w Gabonie - podaje "Daily Mail".

Gabon: Amerykanin zginął podczas polowania

75-letni mężczyzna polował na dujkery żółtopręgie, jeden z gatunków antylopy. W piątek w lesie tropikalnym Lopé-Okanda Amerykanin wraz ze swoim przewodnikiem niepodziewanie natknęli się na pięć słonic z młodym.

Śmierć swojego klienta potwierdził operator safari Collect Africa. Firma poinformowała również, że zawodowy myśliwy, przewodnik Dosio, odniósł poważne obrażenia.

"Daily Mail" cytuje emerytowanego myśliwego, który znał Dosio. Według niego słonie mogły być zaskoczone obecnością Amerykanina i jego przewodnika.

- Ernie polował odkąd nauczył się trzymać karabin, miał wiele trofeów z Afryki i USA. Chociaż wielu nie zgadza się z polowaniami na grubą zwierzynę, wszystkie polowania Erniego były legalne i ściśle licencjonowane, a także zarejestrowane jako działania na rzecz ochrony przyrody w celu zmniejszenia liczebności zwierząt - opisywał rozmówca.

Urzędnicy ambasady USA w Gabonie koordynują obecnie powrót szczątków mężczyzny do Kalifornii - donosi "Daily Mail".

Polowania w Afryce. Branża warta miliony dolarów

Pochodzący z Lodi w Kalifornii Dosio przez lata zgromadził obszerną kolekcję trofeów myśliwskich, w tym ze zwierząt takich jak słonie czy lwy.

Dosio był właścicielem Pacific AgriLands Inc., firmy zarządzającej winnicami w Modesto, a także oferującej usługi i finansowanie sprzętu dla producentów wina.

W lasach Gabonu żyje około 95 tys. słoni, co stanowi większość światowej populacji tego gatunku. Słonie są uważane za gatunek wysoce zagrożony.

Legalne polowania w Afryce cieszą się popularnością wśród niektórych zamożnych Amerykanów, jak Donalda Trumpa Jr., którego ponad dekadę temu sfotografowano z odciętym ogonem słonia - przypomina "Guardian" i dodaje, że branża ta warta jest miliony dolarów.

W 2025 roku doszło w Afryce do podobnego wypadku. Amerykański myśliwy został zabity przez bawoła, którego tropił podczas wyprawy łowieckiej w Republice Południowej Afryki.

