Z ustaleń magazynu "Der Spiegel" wynika, że do ofiar kampanii hakerskiej na Signalu należą m.in. szefowa resortu budownictwa Verena Hubig, ministra ds. rodziny Karin Prien oraz przewodnicząca Bundestagu Julia Kloeckner.

W sobotę dpa potwierdziła, że członkowie rządu federalnego byli celem domniemanego ataku szpiegowskiego, nie podając jednak nazwisk.

ZOBACZ: Atak rosyjskich hakerów na polskie strony internetowe

Zgodnie z doniesieniami mediów na telefonie kanclerza RFN Friedricha Merza nie wykryto niczego podejrzanego. Oficjalnie niemiecki rząd nie wypowiada się na temat konkretnych polityków, których dotknął atak.

Kampania hakerska w Niemczech. Stoi za tym prawdopodobnie Rosja

Kampania hakerska prowadzona jest w Niemczech przeciwko politykom, dziennikarzom i wojskowym, a władze podejrzewają że stoi za nią państwowy podmiot, prawdopodobnie Rosja. Służby bezpieczeństwa kontaktowały się od lutego z wieloma politykami, aby ich ostrzec lub pomóc ustalić, czy cyberprzestępcy uzyskali dostęp do ich kont.

Obecne ustalenia wskazują, że kampania hakerska trwa i nabiera rozpędu - ostrzega dpa. Podobne ataki wykrywa się także w Wielkiej Brytanii i Holandii.

ZOBACZ: Korea Północna tworzy nową jednostkę. Będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję

Model działania hakerów na Signalu polega na wysłaniu przez nich wiadomości, w której prosi się o wprowadzenie kodu PIN, kliknięcie w link bądź zeskanowanie kodu QR. Nadawcą wiadomości jest np. "Signal Support". W ten sposób uzyskuje się dostęp m.in. do treści rozmów prowadzonych przez komunikator.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Ani wojny, ani pokoju. USA i Iran utknęły w klinczu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz / polsatnews.pl / PAP