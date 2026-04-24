Statystyki dotyczące chorób przewodu pokarmowego w Polsce są nieubłagane. Zgodnie z opublikowanymi danymi na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, nowotwory te stanowią 15-20 proc. wszystkich przypadków raka w Polsce.

Krajowy Rejestr Nowotworów podaje, że rocznie umiera na nie ponad 25 tys. osób. Każdego roku wykrywa się ok. 30 tys. nowych schorzeń.

Rozporządzenie ministra zdrowia. NFZ sfinansuje kolejne zabiegi

Ministerstwo Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 27 marca 2026 r. (Dz.U. 2026 poz. 443) postanowiło, że listę zabiegów finansowanych przez NFZ poszerzą dwie metody leczenia:

endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa (ESD)

przezodbytnicza mikrochirurgia endoskopowa (TEM)

Łączny koszt obu świadczeń oszacowano na 36,7 mln zł rocznie. Niemniej z uwagi na to, że zastąpią one bardziej czasochłonne i obciążające sposoby terapii, NFZ może zanotować oszczędności rzędu nawet 15,2 mln zł.

W Ocenie Skutków Regulacji Ministerstwa Zdrowia poinformowano, że przewidywana liczba osób, u których wykonana zostanie ESD, to około 2000, a TEM - 500.

ESD i TEM. Na czym polegają nowe procedury?

Obie procedury medyczne mają służyć poprawie losów cierpiących na nowotwory jelita grubego:

endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa w mało inwazyjny sposób usuwa powierzchowne, nisko zaawansowane zmiany, szczególnie te płaskie i rozległe, których radykalne usunięcie jest utrudnione przy okazji innych metod endoskopowych

przezodbytnicza mikrochirurgia endoskopowa uznawana jest za minimalnie inwazyjną technikę operacyjną, pozwalającą na wycięcie zmian, które znajdują się w obrębie odbytnicy, a konkretnie jej błony śluzowej, podśluzowej lub głębszych warstw

Obie metody pozwalają uniknąć rozległych operacji otwartych, a wraz z nimi rozcięcia powłok brzusznych i długiej rekonwalescencji. W przypadku TEM pacjent ma dodatkowo szansę uniknąć konieczności wyłonienia stomii (czasowej lub stałej).

Rak jelita grubego. Objawy, których nie wolno bagatelizować

Największym problemem ze schorzeniem jest fakt, że potrafi się ono rozwijać latami bez widocznych objawów. Dlatego jedna na cztery diagnozy stawiana jest w czwartym, zaawansowanym stadium choroby.

Jako główne objawy wskazuje się:

osłabienie i męczliwość

krew w stolcu

problemy z wypróżnianiem

nieplanowana, zauważalna utrata wagi

bóle podbrzusza

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że odpowiednie nawyki żywieniowe, aktywność fizyczna i utrzymanie odpowiedniej masy ciała mogą zniwelować ryzyko zachorowania nawet o 70 proc.

Jednocześnie "[...] szacuje się, że 15-30 proc. przypadków raka jelita grubego może wynikać z obciążenia genetycznego, dlatego istotne jest możliwie wczesne wykrycie i usunięcie zmian dzięki przesiewowej kolonoskopii" - poinformowano na stronie onkologia.pacjent.gov.pl.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2026 r., Dz.U. 2026 poz. 443

Ministerstwo Zdrowia, Ocena Skutków Regulacji, 10 marca 2026 r. (nr MZ 1788)

