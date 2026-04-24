O przedstawieniu zarzutów dotyczących zdarzenia z 2 maja 2025 roku w Cesarce pod Strykowem (Łódzkie) poinformował w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.

Według ustaleń śledczych kobieta spacerowała tego dnia wraz ze swoim psem nad zbiornikiem wodnym na terenie lokalnego hotelu, w którym się zatrzymała. W wysokiej roślinności na krawędzi skarpy rozciągnięty był tzw. pastuch elektryczny wykonany ze stalowego drutu. W drut ten zaplątał się pies, co spowodowało jego zgon.

Dwie osoby i pies porażone prądem nad stawem

Kobieta, próbując udzielić mu pomocy, również dotknęła drutu, co wywołało u niej m.in. ostrą niewydolność oddechową skutkującą nagłym zatrzymaniem krążenia. Doznała też oparzeń III i IV stopnia. Obrażenia te zostały ocenione przez biegłych jako choroba realnie zagrażająca życiu – ciężki uszczerbek na zdrowiu.

W momencie porażenia prądem kobieta była w wodzie. Próbował jej pomóc znajdujący się nieopodal mężczyzna i również został porażony prądem. Doznał uszkodzenia mięśni.



– W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy okazało się, że do pastucha podane było napięcie fazowe o wartości 230 V, podczas gdy zgodnie z opinią biegłych urządzenia takie powinny operować napięciem 12 V – zaznaczył prok. Jasiak.

Prokuratura stawia zarzuty. Mężczyzna nie przyznał się do winy

Podczas postępowania ustalono, że za rozstawienie instalacji odpowiedzialny był dzierżawca stawu.

W czwartek w Prokuraturze Rejonowej w Zgierzu przedstawiono mu dwa zarzuty: Umyślnego narażenia innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieumyślnego spowodowania ciężkiego (u kobiety) i średniego (u mężczyzny) uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to kara do trzech i dwóch lat pozbawienia wolności.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna nie przyznał się do przedstawionych mu zarzutów. Wyjaśnił, że faktycznie w 2024 roku rozciągnął elektryczny pastuch z napięciem 12 V, jednakże nie wie, jak urządzenie o napięciu 230 V znalazło się nad akwenem w 2025 roku.

