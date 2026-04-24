W badaniu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" Polacy wskazali, że partią z największym poparciem pozostaje Koalicja Obywatelska, na którą głos deklaruje 32,97 proc. z nich. W porównaniu z badaniem przeprowadzonym na początku kwietnia, ugrupowanie Donalda Tuska zanotowało wynik o 2,97 pkt proc. słabszy.

Nowy sondaż. KO na czele, topnieje przewaga nad PiS

Coraz mniejszą stratę do KO ma Prawo i Sprawiedliwość. Największa partia opozycyjna może liczyć na 29 proc. poparcia, notując wzrost o 1,72 pkt proc. względem poprzedniego sondażu.

Kolejne miejsce w badaniu zajęła inna partia z prawej strony sceny politycznej. Na Konfederację Wolność i Niepodległość swój głos zamierza oddać 12,45 proc. badanych (wzrost o 0,45 pkt proc.).

Na swoją reprezentację w parlamencie może także liczyć wchodząca w skład koalicji rządzącej Nowa Lewica (6,65 proc.), która wyprzedziła znajdującą się przed nią na początku kwietnia Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna (6,29 proc.). Posłów do Sejmu wprowadziłaby także Partia Razem (5,81 proc.).

Poza parlamentem znalazłyby się dwie partie współtworzące rząd - na Polskie Stronnictwo Ludowe chce głosować 3,7 proc. Polaków, a na Polskę 2050 2,67 proc.

Badanie wykonano w dniach 21-22 kwietnia na próbie 1005 dorosłych Polaków.

