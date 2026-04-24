Wiatr uderzy z pełną siłą. Zacznie się w weekend, rozesłano alerty
Weekend upłynie przede wszystkim pod znakiem silnego wiatru, który na północy kraju w porywach może osiągać nawet 95 km/h. IMGW wydało ostrzeżenia I i II stopnia dla części regionów, a RCB rozesłało alerty. W pozostałej części kraju prognozowane są przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe także burze.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym wiatrem dla części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Zaczną one obowiązywać w sobotę. Alert dla mieszkańców tych regionów wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Silny wiatr nad Bałtykiem. Alerty IMGW i RCB dla Pomorza i Zachodniopomorskiego
Ostrzeżenia II stopnia obejmą część województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Na tych obszarach prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach dochodzący do 95 km/h.
Z kolei alerty I stopnia wydano dla zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Tam wiatr może osiągać średnio do 50 km/h, a w porywach do 75 km/h.
Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia oznaczają możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą prowadzić do strat materialnych oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.
Ostrzeżenia zaczną obowiązywać w sobotę od godz. 9.00 i utrzymają się do końca dnia.
RCB wydało również alert dla mieszkańców zagrożonych regionów. "Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami" - ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Alert RCB obowiązuje przez całą sobotę w województwie zachodniopomorskim (powiaty: białogardzki, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, sławieński, Świnoujście, kamieński i gryficki) oraz pomorskim (powiaty: bytowski, Gdańsk, Gdynia, kartuski, lęborski, pucki, Słupsk, słupski, Sopot i wejherowski).
Prognoza pogody na weekend. Silny wiatr, deszcz i możliwe burze
Jak informuje IMGW, w weekend przeważający obszar Europy będzie pod wpływem rozległego wyżu z centrami nad Morzem Północnym i Śródziemnym. Wschód kontynentu pozostanie w zasięgu niżów znad Finlandii i Rosji. Polska znajdzie się pod wpływem pogłębiającego się niżu, którego ośrodek przemieści się znad Szwecji w rejon Zatoki Fińskiej. Pod koniec dnia na północy kraju zaznaczy się obecność chłodnego frontu atmosferycznego. Napłynie też cieplejsze powietrze polarne morskie.
W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, z rozpogodzeniami na południu i w centrum. Na północy możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10–12 st. C nad morzem do 20–21 st. C na południu. Silny wiatr z kierunków zachodnich - na północy porywy do 70 km/h, nad morzem i na Kaszubach nawet do 95 km/h. W górach jeszcze mocniej – do 90 km/h w Sudetach.
W nocy z soboty na niedzielę duże zachmurzenie i opady deszczu, miejscami także deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Na północy i wschodzie możliwe burze z krupą śnieżną. Temperatura minimalna od 0 st. C na północnym wschodzie do 6 st. C na południu. Nadal silny wiatr, nad morzem w porywach do 90 km/h, w górach nawet do 120 km/h.
W niedzielę na zachodzie więcej słońca, poza tym przelotne opady deszczu, lokalnie także deszcz ze śniegiem. Możliwe burze na wschodzie. Temperatura maksymalna od 6 st. C na północnym wschodzie do 14 st. C na południowym zachodzie. Wiatr północno-zachodni, w porywach do 80 km/h, stopniowo słabnący.
