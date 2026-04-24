Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym wiatrem dla części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Zaczną one obowiązywać w sobotę. Alert dla mieszkańców tych regionów wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Silny wiatr nad Bałtykiem. Alerty IMGW i RCB dla Pomorza i Zachodniopomorskiego

Ostrzeżenia II stopnia obejmą część województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Na tych obszarach prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach dochodzący do 95 km/h.

Z kolei alerty I stopnia wydano dla zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Tam wiatr może osiągać średnio do 50 km/h, a w porywach do 75 km/h.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia oznaczają możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą prowadzić do strat materialnych oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać w sobotę od godz. 9.00 i utrzymają się do końca dnia.

UWAGA

NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW

Silny wiatr stopień: 2

prawd. 80%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 95 km/h, z zachodu.

Uwagi: Brak.

Ważne:

Od: 2026-04-25 09:00

Do: 2026-04-26 00:00

Czas wydania:… pic.twitter.com/cmLZCSJlsJ — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 24, 2026

RCB wydało również alert dla mieszkańców zagrożonych regionów. "Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami" - ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Alert RCB obowiązuje przez całą sobotę w województwie zachodniopomorskim (powiaty: białogardzki, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, sławieński, Świnoujście, kamieński i gryficki) oraz pomorskim (powiaty: bytowski, Gdańsk, Gdynia, kartuski, lęborski, pucki, Słupsk, słupski, Sopot i wejherowski).

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"Uwaga! Jutro (25.04) prognozowany silny wiatr. Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami."



Alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców na terenie województwa:

🟣zachodniopomorskiego - powiaty:… — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) April 24, 2026

Jak informuje IMGW, w weekend przeważający obszar Europy będzie pod wpływem rozległego wyżu z centrami nad Morzem Północnym i Śródziemnym. Wschód kontynentu pozostanie w zasięgu niżów znad Finlandii i Rosji. Polska znajdzie się pod wpływem pogłębiającego się niżu, którego ośrodek przemieści się znad Szwecji w rejon Zatoki Fińskiej. Pod koniec dnia na północy kraju zaznaczy się obecność chłodnego frontu atmosferycznego. Napłynie też cieplejsze powietrze polarne morskie. W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, z rozpogodzeniami na południu i w centrum. Na północy możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10–12 st. C nad morzem do 20–21 st. C na południu. Silny wiatr z kierunków zachodnich - na północy porywy do 70 km/h, nad morzem i na Kaszubach nawet do 95 km/h. W górach jeszcze mocniej – do 90 km/h w Sudetach. ZOBACZ: W weekend zobaczymy śnieg na ulicach. Zbliża się mocne tąpnięcie w pogodzie W nocy z soboty na niedzielę duże zachmurzenie i opady deszczu, miejscami także deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Na północy i wschodzie możliwe burze z krupą śnieżną. Temperatura minimalna od 0 st. C na północnym wschodzie do 6 st. C na południu. Nadal silny wiatr, nad morzem w porywach do 90 km/h, w górach nawet do 120 km/h. W niedzielę na zachodzie więcej słońca, poza tym przelotne opady deszczu, lokalnie także deszcz ze śniegiem. Możliwe burze na wschodzie. Temperatura maksymalna od 6 st. C na północnym wschodzie do 14 st. C na południowym zachodzie. Wiatr północno-zachodni, w porywach do 80 km/h, stopniowo słabnący.

mbd / polsatnews.pl / PAP