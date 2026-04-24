Donald Trump przekazał, że w czwartek spotkał się z wysokiej rangi przedstawicielami Izraela i Libanu w Gabinecie Owalnym. Izrael i Liban reprezentowali ambasadorowie tych krajów w USA: Yechiel Leiter i Nada Hamadeh Moawad.

Jak wymienił amerykański przywódca, w spotkaniu brali udział też wiceprezydent J.D. Vance i sekretarz stanu Marco Rubio oraz ambasadorowie USA w Izraelu i Libanie.

ZOBACZ: Liban w chaosie, nie mają wpływu na rozejm. "Beznadziejna sytuacja"

"USA będą współpracować z Libanem, by pomóc mu w obronie przed Hezbollahem. Zawieszenie broni między Izraelem i Libanem będzie przedłużone o TRZY TYGODNIE" - napisał Trump w serwisie Truth Social.

Dodał, że liczy na to, że w najbliższej przyszłości będzie gościć premiera Izraela Binjamina Netanjahu i prezydenta Libanu Josepha Aouna.

Spotkanie liderów Izraela i Libanu w Białym Domu?

W rozmowie z dziennikarzami w Trump podkreślił, że liderzy Izraela i Libanu mogą spotkać się w Białym Domu w ciągu najbliższych trzech tygodni.

Pierwsza runda rozmów Izraela i Libanu odbyła się 14 kwietnia w Waszyngtonie i także brali w nich udział ambasadorowie obu tych państw w USA. Były to pierwsze bezpośrednie rozmowy na tak wysokim szczeblu od 1993 r. Izrael i Liban nie utrzymują oficjalnych stosunków dyplomatycznych.

ZOBACZ: Eskalacja na Bliskim Wschodzie. Ataki mimo zapewnień Trumpa

16 kwietnia USA ogłosiły 10-dniowy rozejm w wojnie w Libanie, gdzie Izrael od początku marca walczył ze wspieranym przez Iran Hezbollahem, ugrupowaniem pozostającym poza kontrolą rządu w Bejrucie.

Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych informowali, że ich celem jest doprowadzenie do trwałego pokoju między państwami. Izrael dąży przede wszystkim do rozbrojenia Hezbollahu.

