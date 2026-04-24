Piątek jest jeszcze słoneczny i spokojny w przeważającej części kraju jednak taka aura nie utrzyma się długo. Do naszego kraju zbliżają się wyraźne zmiany i miejscami będziemy mogli sobie przypomnieć zimowe miesiące. W weekend pogoda bardzo szybko się zepsuje - wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Śnieg spadnie nie tylko w górach.

Uwaga na niebezpieczne wichury. Powieje na północy i południu

Pierwsza połowa weekendu będzie jeszcze ciepła, z dwucyfrowymi temperaturami w ciągu dnia praktycznie wszędzie. Najcieplej będzie wtedy na południu, gdzie termometry pokażą nawet 20 st. C. Na północy będzie 12, a w centrum około 16 st. C.

Pomimo ciepła warunki nie będą nam sprzyjać. Na północy w ciągu dnia będzie pochmurnie i tam miejscami przelotnie popada deszcz, a lokalnie mogą się pojawić burze.

WXCHARTS Sobota w większości kraju będzie spokojna, jednak na północy z czasem zacznie intensywniej padać - wynika z prognoz IMGW

Odczuwalną temperaturę obniży silny wiatr, który odczują między innymi mieszkańcy Wybrzeża. Możliwe, że na północnym zachodzie porywy osiągną do 70, a nad morzem do 80 km/h. Najsilniejsze wichury nawiedzą wysokie partie Sudetów - tam trzeba się liczyć z porywami wiatru dochodzącymi do 110 km/h.

WXCHARTS W sobotę na północy zacznie wiać silny wiatr, przekraczający miejscami w porywach 80 km/h

W weekendową noc zmiany w pogodzie się pogłębią. Na północy będzie padać już nie tylko deszcz, lecz również deszcz ze śniegiem. Tak samo będzie w górach, a na wyżej położonych terenach popada sam śnieg. Utrzyma się silny wiatr, nad morzem dochodzący w porywach do 85, zaś wysoko w Sudetach do 120 km/h.

Biało na wschodzie Polski. W wielu miejscach sypnie śniegiem

Po dość ciepłej, ale mimo wszystko niezbyt przyjemnej sobocie niedziela z pewnością nie przyniesie wytchnienia. Tego dnia czeka nas jeszcze mocniejsze pogorszenie aury. We wschodniej połowie kraju będzie padać deszcz, deszcz ze śniegiem lub krupa śnieżna. W górach dalej może padać sam śnieg.

WXCHARTS W niedzielę na północnym wschodzie może popadać deszcz ze śniegiem i krupa śnieżna

Na nizinach chwilowo może się zrobić biało. Mokry śnieg jednak się nie utrzyma, ponieważ temperatury - choć wyraźnie niższe niż we wcześniejszych dniach - wciąż będą dodatnie.

W niedzielę termometry pokażą od 7 st. C na północy, około 10 na wschodzie do maksymalnie 13 st. C w południowo-zachodniej Polsce. Najzimniej będzie nad morzem, gdzie trzeba się liczyć z wartościami na poziomie około 5 st. C.

WXCHARTS Wyraźne ochłodzenie odczujemy w niedzielę. Tego dnia nie będzie więcej niż 13 stopni Celsjusza

Wiatr tym razem nieco osłabnie, jednak w niektórych regionach dalej będzie bardzo silny. Na północnym wschodzie może w porywach dochodzić do 80 km/h. W reszcie kraju będzie umiarkowany lub okresami dość silny.

