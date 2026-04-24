Tragedia w Wielkopolsce. Nie żyje 13-latek przysypany ziemią

Jak poinformował w piątek oficer prasowy KPP w Złotowie st. asp. Damian Pachuc, służby zostały powiadomione o zdarzeniu w czwartek przed godz. 22:00. - Dyżurny KPP Złotów został powiadomiony o nieszczęśliwym wypadku, do którego doszło w miejscowości Tarnówka. Ustalono, że na otwartym terenie w okolicach cmentarza znaleziony został 13-letni mieszkaniec Gminy Krajenka, który został przysypany ziemią – powiedział.

Dodał, że do działań wezwane zostały służby ratunkowe, które stwierdziły zgon nastolatka.

- Na miejscu funkcjonariusze policji wraz z prokuratorem wykonali niezbędne czynności, które mają dać odpowiedź jak doszło do tego tragicznego zdarzenia – zaznaczył Pachuc.

Tragedia w Tarnówce. Nie żyje 13-latek, trwa wyjaśnianie okoliczności

Rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak przekazał w piątek mediom, że 13-latek po powrocie ze szkoły do domu powiedział mamie, że pojedzie hulajnogą do miejscowości Tarnówka, oddalonej od jego domu o kilka kilometrów. Miał się tam spotkać z kolegami.

- Kiedy po południu nie było z tym chłopcem kontaktu, jego mama pojechała w to miejsce, zaczęła go szukać. Tam okazało się, że na takim ogólnodostępnym, gminnym terenie, chłopiec został przez nią znaleziony. Był przysypany hałdą piachu – przekazał Borowiak.

Dodał, że jeszcze w czwartek do późnych godzin nocnych policjanci pod nadzorem prokuratury przeprowadzali oględziny miejsca. Odbyły się także pierwsze przesłuchania. Okoliczności wypadku są nadal wyjaśniane.

PAP / polsatnews.pl