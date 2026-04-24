"Premier Donald Tusk zadaje bardzo poważne i przemyślane pytanie - i zasługuje na poważną i pełną szacunku odpowiedź" - rozpoczął swój wpis na platformie X ambasador USA w Polsce Tom Rose.



Dyplomata podkreślił, że "od 80 lat" Stany Zjednoczone wspierają bezpieczeństwo Europy.

"Od zakończenia II wojny światowej miliony Amerykanów służyły w Europie. Nasi podatnicy wydali ponad 13 bilionów dolarów na jej obronę" - podkreślił.

Rose: USA najsilniejszym sojusznikiem Polski od zakończenia zimnej wojny

"Od zakończenia zimnej wojny żadne państwo nie okazało się silniejszym sojusznikiem Ameryki niż Polska - i żadne nie skorzystało w tak wielkim stopniu z amerykańskiego wsparcia wojskowego" - podkreślił dyplomata.

Jak zaznaczył Rose, oddanie prezydenta Donalda Trumpa wobec naszego kraju jest "niezachwiane, solidne jak skała i w pełni zasłużone". "Ameryka jest dumna, że stoi po stronie Polski, ponieważ Polska zawsze stała po naszej stronie" - dodał.

"Tak, Ameryka jest lojalna wobec swoich sojuszników - ale my również zastanawiamy się, czy nasi sojusznicy są wobec nas tak lojalni, jak oczekują, że my będziemy wobec nich?" - zakończył ambasador.

"Czy Stany Zjednoczone są lojalne?". Głośny wywiad Donalda Tuska

Wpis Rosea odnosił się do głośnego wywiadu, którego premier Donald Tusk udzielił "The Financial Times".

Szef polskiego rządu stwierdził w nim, że "największym i najważniejszym pytaniem dla Europy jest to, czy Stany Zjednoczone są gotowe być tak lojalne, jak opisano to w naszych traktatach (NATO -red.)".



Tusk ostrzegł jednocześnie, że Rosja może zaatakować członka Sojuszu w perspektywie "raczej miesięcy niż lat". W rozmowie z brytyjskim dziennikiem Tusk podkreślił, że UE powinna w tej sytuacji wzmocnić własną klauzulę wzajemnej obrony zawartą w art. 42. ust. 7. Traktatu o Unii Europejskiej.

Premier zaznaczył, że jego słów nie należy traktować "jako sceptycyzmu wobec artykułu 5. (zobowiązania NATO do wzajemnej obrony)" tego, czy on obowiązuje, ale raczej jako "marzenie, że gwarancje na papierze zamienią się w coś bardzo praktycznego".

