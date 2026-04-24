Niezwykły obiekt odkryto w 2023 roku podczas ekspedycji amerykańskiej Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA). Zdalnie sterowany pojazd podwodny badał rejon Zatoki Alaski na głębokości około 3250 metrów, gdy kamery uchwyciły dziwną, złocistą formę przytwierdzoną do skały.

Już wtedy badacze byli zaskoczeni. Pojawiły się pytania, czy to osłona jaja nieznanego stworzenia, martwa gąbka, fragment koralowca, a może coś, co dopiero czeka na odkrycie. Nietypowy wygląd obiektu szybko rozpalił wyobraźnię opinii publicznej i stał się sensacją w mediach społecznościowych.

"Złota kula" okazała się częścią morskiego organizmu

Próbka została wydobyta i przekazana do szczegółowych analiz w Smithsonian National Museum of Natural History. Tam rozpoczęły się żmudne badania, które trwały wiele miesięcy.

Naukowcy zastosowali nowoczesne metody badawcze, łącząc analizę struktury materiału z badaniami genetycznymi. Początkowo wyniki były niejednoznaczne, jednak kolejne testy DNA przyniosły przełom.

Okazało się, że "złota kula" to pozostałość po gigantycznym ukwiale głębinowym Relicanthus daphneae. Konkretnie była to część podstawy organizmu, która służyła do przytwierdzenia go do skalnego podłoża. Po śmierci zwierzęcia pozostały martwe komórki utworzyły tajemniczą strukturę, która tak bardzo zmyliła badaczy.

Choć rozwiązanie zagadki może wydawać się mniej sensacyjne niż teorie o nieznanym gatunku czy "obiekcie pozaziemskim", naukowcy podkreślają, że odkrycie jest niezwykle ważne. Pokazuje bowiem, jak mało wciąż wiemy o głębinach oceanicznych i zamieszkujących je organizmach.

Eksperci przypominają, że zdecydowana większość dna oceanicznego nadal pozostaje słabo zbadana. Każda ekspedycja może przynieść nowe, zaskakujące znaleziska, a nawet dobrze znane gatunki potrafią skrywać tajemnice.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni