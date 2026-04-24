W piątek Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że 24 kwietnia 2026 r. zapadła decyzja o częściowym umorzeniu postępowania określanego jako sprawa tzw. zamachu stanu. Zawiadomienie w tej sprawie złożył Trybunał Konstytucyjny, prokuratura przesłuchała w sprawie prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.

Umorzenie dotyczy wątku związanego z podejrzeniem wywierania nieuprawnionych nacisków na członków Państwowej Komisji Wyborczej podczas prac nad sprawozdaniem finansowym Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r.

Prokuratura o "zamachu stanu": nie było nacisków na członków PKW

Jak przekazano w komunikacie, w toku postępowania przesłuchany został Bogdan Święczkowski. Zeznał on, że działania członków rządu, w szczególności uchwała Rady Ministrów z 18 grudnia 2024 r. dotycząca przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu konstytucyjnego w obszarze sądownictwa, stanowiły w jego ocenie podżeganie do nieprzestrzegania orzeczeń Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Według zawiadamiającego przejawem podporządkowania się temu miała być uchwała PKW z 30 grudnia 2024 r. Komisja przyjęła w niej sprawozdanie finansowe komitetu PiS, jednocześnie zaznaczając, że czyni to wyłącznie z powodu wcześniejszego orzeczenia Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2024 r. PKW wskazała również, że nie przesądza ani o statusie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jako sądu w rozumieniu Konstytucji, ani o skuteczności wydanego przez nią rozstrzygnięcia.

ZOBACZ: Premier Tusk zabrał głos. ws. Zondacrypto. "Śmierdziało od samego początku"

Prowadząca sprawę prokurator uznała jednak, że nie doszło do żadnych nacisków na członków PKW. Jak podano, niezależnie od treści uchwały Rady Ministrów, członkowie rządu byli uprawnieni do jej podjęcia, dokument ten nie wiązał Państwowej Komisji Wyborczej, a jego celem nie było wywieranie presji na członków Komisji.

Postanowienie nie jest prawomocne. Zostanie doręczone Trybunałowi Konstytucyjnemu jako instytucji zawiadamiającej, której przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

