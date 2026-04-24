Jak informuje Interia, śledczy ustalili, że "na skutek siły uderzenia doszło do przerwania ciągłości kluczowych arterii". W rozmowie z portalem rzecznik prokuratury prok. Bartosz Kilian wyjaśnił, że obrażenia doprowadziły do masywnego krwotoku, który okazał się śmiertelny.

- To on był ostateczną przyczyną śmierci posła Łukasza Litewki - przekazał prokurator.

To jednak nie koniec działań śledczych. Jak podaje Interia, zabezpieczono również materiał do dalszych badań toksykologicznych oraz histopatologicznych.

- Chcemy zbadać wszystkie warianty, mieć możliwie najpełniejszą informację na temat stanu zdrowia, stanu organizmu pokrzywdzonego na moment zaistnienia zdarzenia - powiedział prok. Kilian.

Wyniki sekcji zwłok posła Łukasza Litewki. Śledczy przekazali nowe ustalenia

Prokuratura podała również nowe informacje dotyczące kierowcy auta uczestniczącego w wypadku. Mężczyzna pozostaje do dyspozycji śledczych i jest obecnie poddawany szczegółowym badaniom lekarskim.

- Postępowanie jest w fazie, w której biegną godziny zatrzymania osoby uczestniczącej w wypadku. Ten mężczyzna jest obecnie poddawany bardzo wnikliwym, szeroko zakrojonym badaniom lekarskim - poinformował rzecznik prokuratury.

Według zapowiedzi badania mają zakończyć się około godz. 18.00. Jeśli będzie to możliwe, jeszcze tego samego dnia dojdzie do przesłuchania zatrzymanego.

Prok. Kilian zapowiedział, że jeśli czynności zakończą się zgodnie z planem, podsumowanie ustaleń zostanie przedstawione podczas briefingu prasowego o godz. 20.00. W przypadku przedłużenia procedur konferencja ma odbyć się w sobotę przed południem.

Poseł Lewicy i organizator akcji charytatywnych Łukasz Litewka zginął tragicznie w wypadku w wieku 36 lat. Policja w Dąbrowie Górniczej poinformowała, że do wypadku doszło w czwartek po godzinie 13:00 na ulicy Kazimierzowskiej.

Marszałek Sejmu o pogrzebie Łukasza Litewki

Żegnający posła marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że to, co Litewka zrobił "dla tematów, w których działał - dla działalności charytatywnej, ludzi, zwierząt - obsłużyły wiele żyć".

Jak dowiedział się od Czarzastego Polsat News, zmarły polityk będzie miał państwowy pogrzeb, o ile zgodę wyrazi jego rodzina. Wcześniej Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, stwierdził, że gdyby Karol Nawrocki zapytał go, czy uhonorować pośmiertnie Litewkę, to rekomendowałby taką decyzję.

- On (Litewka - red.) przychodził do Pałacu, starał się szukać porozumienia, mimo że jego szefowie nie byli zadowoleni. Prezydent znał go dobrze - mówił Przydacz w Radiu Zet.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni