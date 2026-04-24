Rosja ostrzega Polskę. "Relacje jeszcze bardziej nieprzyjazne"

Na wspólnej konferencji prasowej na początku tygodnia Donald Tusk i Emmanuel Macron byli pytani m.in., czy omówili konkretne formy współpracy w ramach programu odstraszania nuklearnego. Prezydent Francji podkreślił, iż w najbliższych miesiącach oba kraje będą pracowały na rzecz partnerstwa w tej dziedzinie. - Wymieniamy się informacjami, prowadzimy wspólne ćwiczenia - zapewnił.

Natomiast szef polskiego rządu stwierdził, że rozmowa o współpracy nuklearnej w zakresie bezpieczeństwa jest rozmową dyskretną. Zapowiedzi wspólnych manewrów wywołały reakcję w Rosji. - Możliwe ćwiczenia nuklearne Francji i Polski potwierdzają militaryzację UE - stwierdził niedawno rzecznik Kremla Dmirtij Pieskow.

Teraz głos w sprawie zabrał generał Andriej Kartapołow, szef rosyjskiej Komisji Obrony Dumy Państwowej, do zadań której należy chociażby nadzór nad mobilizacją wojskową czy nowelizacja przepisów związanych z armią.

- Jeśli chodzi o te ćwiczenia, dziś jasno rozumiemy, że użycie lotnictwa i broni jądrowej przeciwko krajowi dysponującemu najlepszą na świecie obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową jest w zasadzie nuklearnym samobójstwem - ocenił rosyjski polityk i wojskowy.

Kartapołow podkreślił, że "te ćwiczenia nie przerażają Rosji". - Jednak sam fakt ich organizacji wskazuje, że nasze relacje z Francją, a nawet z Polską, które zawsze były dalekie od ideału, staną się jeszcze bardziej nieprzyjazne - podsumował.

Odstraszanie nuklearne pod francuskim patronatem?

Francja jest jedynym krajem Unii Europejskiej posiadającym własną broń atomową. Macron zapowiedział wcześniej w tym roku "nowy etap we francuskim odstraszaniu", w którym inne kraje europejskie pełniłyby większą rolę, począwszy od udziału w ćwiczeniach nuklearnych.

2 marca Macron ogłosił, że w zaproponowanym przez Francję zaawansowanym odstraszaniu zgodziło się wziąć udział osiem krajów: Belgia, Dania, Grecja, Holandia, Niemcy, Polska, Szwecja oraz Wielka Brytania. Zapowiedział również zwiększenie liczby głowic nuklearnych.

