- Było dla mnie od początku jasne, że ta polityczna więź, ta obecność polityków PiS-u, prezydenta i kandydata na prezydenta na imprezach finansowanych przez Zondacrypto, ten typ reklamy, to wszystko pokazywało, że coś może za chwilę się z tym zdarzyć - powiedział premier. Dodał, że ludzie, którzy firmowali tę spółkę mają się obecnie "z czego tłumaczyć".

- To, że prezydent Duda, prezydent Nawrocki dawali twarz imprezom przez nich finansowanym, samo w sobie było bardzo niepokojące - zaznaczył lider KO.

Szef rządu podkreślił, że nie jest w tej sprawie "od zastąpienia prokuratury lub sądu". Wyjaśnił, że cała sprawa to "dramat klientów, jak i bezpieczeństwa" państwa.

- To są konsekwencje, w najlepszym wypadku, ich bardzo nieostrożnego działania i takiego wiązania się bardzo blisko z bardzo różnymi środowiskami - podsumował.

