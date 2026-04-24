Premier Tusk zabrał głos. ws. Zondacrypto. "Śmierdziało od samego początku"

- Ta sprawa śmierdziała od samego początku. Geneza tej firmy była bardzo dwuznaczna - powiedział premier Donald Tusk, pytany przez dziennikarzy o aferę wokół Zondacrypto. Dodał, że firma miała "ewidentne związki z rosyjską mafią".

Premier Donald Tusk zapytany o aferę Zonddacrypto

- Było dla mnie od początku jasne, że ta polityczna więź, ta obecność polityków PiS-u, prezydenta i kandydata na prezydenta na imprezach finansowanych przez Zondacrypto, ten typ reklamy, to wszystko pokazywało, że coś może za chwilę się z tym zdarzyć - powiedział premier. Dodał, że ludzie, którzy firmowali tę spółkę mają się obecnie "z czego tłumaczyć".

 

- To, że prezydent Duda, prezydent Nawrocki dawali twarz imprezom przez nich finansowanym, samo w sobie było bardzo niepokojące - zaznaczył lider KO.

 

Szef rządu podkreślił, że nie jest w tej sprawie "od zastąpienia prokuratury lub sądu". Wyjaśnił, że cała sprawa to "dramat klientów, jak i bezpieczeństwa" państwa.

 

- To są konsekwencje, w najlepszym wypadku, ich bardzo nieostrożnego działania i takiego wiązania się bardzo blisko z bardzo różnymi środowiskami - podsumował.

 

