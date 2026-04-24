Rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej Janusz Sejmej, cytowany przez Reutersa, stwierdził, że samoloty nie naruszyły polskiej przestrzeni powietrznej.

Liczba tego typu incydentów w ostatnich miesiącach wyraźnie wzrosła.

Seria incydentów z udziałem rosyjskich samolotów nad Bałtykiem

Na początku kwietnia wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że dyżurna para polskich samolotów F-16 dokonała kolejnego przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20, wykonującego loty nad Morzem Bałtyckim. Ocenił wtedy, że "prowokacyjne działania Federacji Rosyjskiej testują nasze systemy obrony powietrznej".

Z kolei w poniedziałek Szwecja podjęła interwencję po zlokalizowaniu nad Morzem Bałtyckim rosyjskich bombowców. Dyżurne pary myśliwskie Sojuszu Północnoatlantyckiego przechwyciły dwa bombowce Tu-22M3 oraz eskortujące je rosyjskie myśliwce. Operacja była koordynowana z sojusznikami z NATO.

Tego typu akcje zdarzały się w ostatnich miesiącach kilkukrotnie - na jesieni ub.r. Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych informowało o trzech takich incydentach na przestrzeni tygodnia.

Baltic Air Policing. Samoloty NATO patrolują Bałtyk

Rosyjskie samoloty zwiadowcze regularnie latają nad Bałtykiem z wyłączonymi transponderami i bez złożonych planów lotu, co uniemożliwia ich zdalną identyfikację i utrudnia pracę organom kontroli ruchu lotniczego.

W takiej sytuacji przechwycenie obcego samolotu nad wodami międzynarodowymi polega przede wszystkim na jego identyfikacji przez pilotów myśliwców, za pomocą systemów optoelektronicznych i kontaktu wzrokowego, ewentualnie nawiązaniu z nim łączności i eskortowaniu poza obszar odpowiedzialności polskiego lotnictwa.

Kontroli aktywności rosyjskiego lotnictwa w regionie służy m.in. misja NATO Baltic Air Policing, w ramach której samoloty polskie i sojusznicze patrolują przestrzeń nad państwami bałtyckimi i samym Bałtykiem.

