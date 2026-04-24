Polskie F-16 przechwyciły rosyjskie myśliwce. Akcja nad Bałtykiem
Polskie F-16 przechwyciły dwa rosyjskie Su-30 nad Bałtykiem. Każde naruszenie bezpieczeństwa Polski i regionu spotka się z natychmiastową reakcją NATO - przekazał wiceszef MON Cezary Tomczyk. Resort przekazał, że maszyny nie naruszyły polskiej przestrzeni powietrznej.
Rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej Janusz Sejmej, cytowany przez Reutersa, stwierdził, że samoloty nie naruszyły polskiej przestrzeni powietrznej.
Liczba tego typu incydentów w ostatnich miesiącach wyraźnie wzrosła.
Seria incydentów z udziałem rosyjskich samolotów nad Bałtykiem
Na początku kwietnia wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że dyżurna para polskich samolotów F-16 dokonała kolejnego przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20, wykonującego loty nad Morzem Bałtyckim. Ocenił wtedy, że "prowokacyjne działania Federacji Rosyjskiej testują nasze systemy obrony powietrznej".
Z kolei w poniedziałek Szwecja podjęła interwencję po zlokalizowaniu nad Morzem Bałtyckim rosyjskich bombowców. Dyżurne pary myśliwskie Sojuszu Północnoatlantyckiego przechwyciły dwa bombowce Tu-22M3 oraz eskortujące je rosyjskie myśliwce. Operacja była koordynowana z sojusznikami z NATO.
Tego typu akcje zdarzały się w ostatnich miesiącach kilkukrotnie - na jesieni ub.r. Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych informowało o trzech takich incydentach na przestrzeni tygodnia.
Baltic Air Policing. Samoloty NATO patrolują Bałtyk
Rosyjskie samoloty zwiadowcze regularnie latają nad Bałtykiem z wyłączonymi transponderami i bez złożonych planów lotu, co uniemożliwia ich zdalną identyfikację i utrudnia pracę organom kontroli ruchu lotniczego.
W takiej sytuacji przechwycenie obcego samolotu nad wodami międzynarodowymi polega przede wszystkim na jego identyfikacji przez pilotów myśliwców, za pomocą systemów optoelektronicznych i kontaktu wzrokowego, ewentualnie nawiązaniu z nim łączności i eskortowaniu poza obszar odpowiedzialności polskiego lotnictwa.
Kontroli aktywności rosyjskiego lotnictwa w regionie służy m.in. misja NATO Baltic Air Policing, w ramach której samoloty polskie i sojusznicze patrolują przestrzeń nad państwami bałtyckimi i samym Bałtykiem.
