Poseł Lewicy i organizator akcji charytatywnych Łukasz Litewka zginął tragicznie w wypadku w wieku 36 lat. Policja w Dąbrowie Górniczej poinformowała, że do wypadku doszło w czwartek po godzinie 13:00 na ulicy Kazimierzowskiej.

Kierujący rowerem Litewka został potrącony przez samochód osobowy. Jak przekazali funkcjonariusze, kierowca prawdopodobnie zasłabł lub zasnął za kierownicą.

Marszałek Sejmu o pogrzebie Łukasza Litewki

Żegnający posła marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że to, co Litewka zrobił "dla tematów, w których działał - dla działalności charytatywnej, ludzi, zwierząt - obsłużyły wiele żyć".

Jak dowiedział się od Czarzastego Polsat News, zmarły polityk będzie miał państwowy pogrzeb, o ile zgodę wyrazi jego rodzina. Wcześniej Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, stwierdził, że gdyby Karol Nawrocki zapytał go, czy uhonorować pośmiertnie Litewkę, to rekomendowałby taką decyzję.

- On (Litewka - red.) przychodził do pałacu, starał się szukać porozumienia, mimo że jego szefowie nie byli zadowoleni. Prezydent znał go dobrze - mówił Przydacz w Radiu Zet.

Charytatywna działalność Łukasza Litewki

Litewka był znany ze swojej działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja #TeamLitewka m.in. poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt; reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.

Litewka był również pomysłodawcą i inicjatorem ogólnopolskiej akcji "Zwierzogranie", realizowanej przez jego Fundację #teamLitewka przy współpracy z samorządem Sosnowca. Przedsięwzięcie, wzorowane na formule finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dedykowane było wsparciu schronisk oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt.

W ramach wydarzenia zorganizowano m.in. zbiórki karmy i funduszy, prelekcje behawiorystów oraz prezentacje zwierząt do adopcji. Druga edycja festiwalu została zaplanowana na 14 czerwca w sosnowieckim Parku Środulskim.

Litewka dał się poznać szerzej publiczności również, gdy podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku umieścił na plakatach wizerunki czekających na adopcję psów z miejscowego schroniska wraz z ich imionami i kontaktem telefonicznym w tej sprawie. Po zakończonej kampanii banery Litewki posłużyły jako materiał docieplający schroniskowe boksy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni