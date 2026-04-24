Pociągi stały się zmorą mieszkańców. "Jak można to wytrzymać?"

Powrót pociągów do Karpacza stał się zmorą mieszkańców gminy Mysłakowice. Ludzie skarżą się na ogromny hałas i twierdzą, że ich spokój zależy od humoru maszynistów Kolei Dolnośląskich. Podczas gdy jedni przejeżdżają cicho, inni używają sygnałów dźwiękowych tak mocno, że w domach drżą szyby. Turystyczny hit wywołał ostry konflikt między kolejarzami a lokalną społecznością.

Nowoczesny pociąg Kolei Dolnośląskich z białym i żółtym malowaniem jedzie po torach obok zabudowań mieszkalnych.
Mieszkańcy gminy Mysłakowice podkreślają, że do przeszywających sygnałów wydawanych przez pociągi Kolei Dolnośląskich nie sposób się przyzwyczaić. Hałas jest najbardziej dotkliwy w godzinach, w których większość osób próbuje jeszcze odpocząć lub kładzie się spać. Jak mówi pani Anna, mieszkanka Mysłakowic: - Najgorzej to jest rano, o 6:35, albo po 22:00.

"Maszynista trąbi przez 30 sekund, jak tu spać?"

Problem nie tkwi w samym fakcie kursowania pociągów, ale w sposobie, w jaki maszyniści korzystają z sygnałów ostrzegawczych. Według lokatorów pobliskich domów dźwięki są nadużywane - bywają długie, ciągłe i zbyt częste. Swojej frustracji nie kryje Patryk, mieszkaniec Mysłakowic: - Za każdym razem po 20-30 sekund trąbi. Jak można wytrzymać, przespać i odpocząć po nocce? - pyta retorycznie rozmówca "Wydarzeń" Polsatu.

 

W podobnym tonie wypowiadają się sąsiedzi z okolicznych miejscowości. Wskazują oni na brak powtarzalności i logiki w zachowaniu załóg pociągów. Dariusz, mieszkaniec Łomnicy, uważa, że sytuacja zależy od konkretnego człowieka siedzącego w kabinie: - Moim zdaniem albo tak się cieszy jazdą pociągiem, że lubi trąbić, albo robi to po prostu bezczelnie.

 

Obawy potęguje fakt, że ruch na linii ma być w przyszłości jeszcze większy. Mieszkańcy już teraz czują niepokój, słysząc nadjeżdżający skład, ponieważ nigdy nie wiedzą, jak intensywny dźwięk wywoła maszynista.

 

Pan Rafał, również mieszkaniec Łomnicy, zwraca uwagę na skalę problemu: - Dźwięki wzbudzają niepokój, są raz dłuższe, raz krótsze. Tak się nie da żyć. Teraz jest 27 pociągów i zaraz puszczą do Kowar, to będą jeździły co 15 minut.

Koleje Dolnośląskie: To kwestia bezpieczeństwa i przepisów

Przedstawiciele przewoźnika odpierają zarzuty o złą wolę pracowników. Tłumaczą, że każdy sygnał dźwiękowy ma swoje uzasadnienie w przepisach i aktualnej sytuacji na torach.

 

Andrzej Padniewski z biura prasowego Kolei Dolnośląskich tłumaczy zachowanie maszynistów następująco: sygnały podawane są zgodnie z rozporządzeniem. - Tam jest tylko i wyłącznie tonacja do wyboru z perspektywy maszynisty, czyli niski lub wysoki ton. One są podawane w zależności od przejazdu czy tego, czy widzimy zwierzynę na torach - podsumował. 

Pociągi w Karpaczu. Turystyczny sukces kontra codzienność

Pociągi na trasie Jelenia Góra - Karpacz pojawiły się w zeszłym roku, po ćwierć wieku przerwy. Choć otwarcie zrewitalizowanej linii odbyło się w hucznej oprawie, dzisiejsza rzeczywistość dla wielu osób jest trudna do zniesienia.

 

Z perspektywy pasażera sytuacja wygląda jednak inaczej. Korzyści widzi turystka Elżbieta. - Fajnie, że są pociągi, bo my bez samochodu i można szybciej dojechać - przyznaje. 

 

Mieszkańcy gminy Mysłakowice liczą jednak na kompromis. Walczą o normalność, rozsądek i o to, by sygnał pociągu był jedynie niezbędnym ostrzeżeniem, a nie codziennym utrapieniem, które spędza im sen z powiek.

 

