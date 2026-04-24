Ministrowie czterech państw podkreślili, że państwa wschodniej flanki przeznaczają na obronność znacznie większe środki niż pozostałe państwa Wspólnoty i ciężar finansowania tego obszaru nie jest równo rozłożony między kraje członkowie UE - przekazała litewska agencja BNS w relacji ze spotkania.

"To musi być oczywiste". Minister Domański apeluje o wsparcie do UE

We wspólnej deklaracji wyrażono zadowolenie z zamiaru zwiększenia wydatków UE na obronność w budżecie na lata 2028-36, ale zaznaczono, że to wciąż za mało. Przedstawiciele Polski i państw bałtyckich zaapelowali o stabilne wsparcie dla Ukrainy.

- Oczekujemy od wszystkich państw członkowskich większego zaangażowania w bezpieczeństwo Europy. To musi być oczywiste dla wszystkich, że Europa potrzebuje nowych narzędzi i nowych zasad, by wzmocnić nasz kontynent - zaznaczył Domański, cytowany przez BNS. Podkreślił, że Polska i państwa bałtyckie już teraz płacą wysoką cenę za wojnę Rosji z Ukrainą.

Minister finansów Litwy Kristupas Vaitiekunas powiedział, że cztery kraje muszą trzymać się razem i mówić jednym głosem, by przyciągnąć uwagę pozostałych państw Europy. Zaznaczył, że wschodnie granice Polski i państw bałtyckich są też zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej.

Wydatki na obronność w NATO. Najwięcej wydają Polska i państwa bałtyckie

Minister finansów Estonii Jurgen Ligi dodał, że Polska i kraje bałtyckie "niosą większy ciężar niż inne państwa Europy". Łotewski minister finansów Arvils Aseradens powiedział, że przyszłe wyzwania pozostają nieprzewidywalne, co wymaga większej elastyczności finansowej Unii Europejskiej.

W spotkaniu w Wilnie uczestniczyli także przedstawiciele władz Finlandii i Ukrainy, Nordyckiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Według statystyk NATO w 2025 r. wydatki na obronność Polski i państw bałtyckich w stosunku do PKB były największe ze wszystkich sojuszników. Polska przeznaczyła na ten cel równowartość 4,48 proc. PKB, Litwa - 4 proc., Łotwa - 3,73 proc., a Estonia - 3,38 proc. Średnia dla wszystkich państw NATO wyniosła 2,76 proc., a dla europejskich państw NATO i Kanady - 2,27 proc.

Podczas szczytu NATO w Hadze w czerwcu 2025 r. państwa członkowskie zobowiązały się do przeznaczania na podstawowe wydatki obronne 5 proc. PKB. Ten poziom finansowania ma zostać osiągnięty do 2035 r. Co najmniej 3,5 proc. PKB ma być przeznaczane na podstawowe wydatki obronne, a 1,5 proc. m.in. na ochronę infrastruktury krytycznej, zapewnienie gotowości cywilnej, rozwój innowacji i wzmocnienie bazy przemysłowej.

jp / polsatnews.pl / PAP