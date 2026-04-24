Sąd Okręgowy w Gdańsku w kwietniu 2024 roku skazał byłego senatora PiS za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad psem, który w konsekwencji padł. Waldemar Bonkowski przed pięcioma laty ciągnął psa na lince za swoim samochodem, co nagrał inny kierowca.

Poza karą trzech miesięcy pozbawienia wolności Bonkowski został też skazany m.in. na rok prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Do końca procesu były senator nie przyznawał się do winy. Po wyroku twierdził, że padł ofiarą politycznej nagonki.

Waldemar Bonkowski przedstawił zaświadczenie. Zażalenie prokuratury

Bonkowski powinien rozpocząć nałożone na niego prace społeczne niezwłocznie po wyjściu z zakładu karnego, jednak podczas spotkania z kuratorem w październiku 2024 roku przedstawił zaświadczenie lekarskie o niezdolności do zajęć fizycznych. Sąd Rejonowy w Kościerzynie umorzył postępowanie wykonawcze po uzyskaniu opinii biegłych sądowych.

Stwierdzili oni, że Waldemar Bonkowski cierpi na szereg schorzeń, które czynią go trwale niezdolnym do podjęcia pracy i nie rokują poprawy. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński przekazał, że w tej sprawie zostało złożone zażalenie na decyzję sądu.

- Prokurator zaskarżonemu postanowieniu zarzucił błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, który miał wpływ na treść orzeczenia poprzez uznanie, że skazany jest osobą trwale niezdolną do wykonywania kary ograniczenia wolności, co skutkowało umorzeniem postępowania wykonawczego, i wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Kościerzynie do ponownego rozpoznania – powiedział Duszyński.

Informację o zażaleniu prokuratury na decyzję sądu w sprawie Bonkowskiego podało Radio Gdańsk.

Waldemar Bonkowski w wyborach parlamentarnych w 2015 roku uzyskał mandat senatora jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Po ponad dwóch latach - po serii antysemickich wpisów w sieci - prezes PiS Jarosław Kaczyński zawiesił go w prawach członka partii. W wyborach z 2019 roku starał się o reelekcję z własnego komitetu wyborczego, ale

Wcześniej obrońca skazanego złożył do Sądu Rejonowego w Kościerzynie wniosek o zmianę sposobu wykonywania kary ograniczenia wolności z prac społecznych na potrącanie części wynagrodzenia za pracę. Postępowanie w tym zakresie zakończyło się wydaniem 4 lutego 2025 r. postanowienia przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, który prawomocnie wniosek ten oddalił.

Po rozstrzygnięciu tej kwestii kurator sądowy ponownie wezwał skazanego byłego polityka w celu spotkania przed określeniem miejsca i rodzaju pracy. Spotkanie miało odbyć się 24 marca 2025 roku. - Waldemar Bonkowski nie odebrał korespondencji skierowanej do niego przez kuratora, ani nie stawił się w siedzibie zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej - podał sędzia Kaźmierczak.

Skazany przyszedł na kolejne wezwanie 23 kwietnia 2025 roku i przedstawił kuratorowi dokumentację medyczną, w której wskazywał, że wykonywanie kary ograniczenia wolności naraziłoby go na pogorszenie stanu zdrowia. Sąd Rejonowy uzyskał opinię sądowo-lekarską odnośnie aktualnego stanu zdrowia skazanego.

- Biegli stwierdzili, że skazany cierpi na szereg chorób, które sprawiają, iż jest on trwale niezdolny do podjęcia pracy, i brak jest rokowań, aby stan ten mógł ulec poprawie - powiedział rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku sędzia Mariusz Kaźmierczak.

