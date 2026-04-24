W trakcie konferencji prasowej, która miała miejsce w piątkowy wieczór, prok. Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu ujawnił, że "znaczną część dzisiejszego dnia zatrzymany mężczyzna spędził na badaniach lekarskich, które zmierzały do ustalenia okoliczności związanych z jego stanem zdrowia".



- W szczególności kwestii, które miały na celu naświetlenie ewentualnych deficytów jakichkolwiek czynników mogących mieć wpływ na to, iż doszło do tego tragicznego zdarzenia - mówił prokurator.

Śmierć posła Łukasza Litewki. Jest zarzut dla 57-latka

- W tej chwili 57-latek stoi pod zarzutem popełnienia przestępstwa (...) spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym - kontynuował prok. Kilian. - Jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat ośmiu - kontynuował.

Śledczy wyjaśnił, że kierujący pojazdem mężczyzna przyznał się do winy, ale jego wyjaśnienia nie były w pełni wiarygodne dla prokuratury.

- Mogę powiedzieć, iż przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu, zarówno w fazie tego pierwszego przesłuchania na policji, jak i teraz w ramach zakończonej już czynności przed prokuratorem. Złożył dosyć obszerne wyjaśnienia, odniósł się do przebiegu tego zajścia. W ocenie prokuratora część z jego oświadczeń budzi wątpliwości - wyjaśnił prokurator.

- Wedle przekazanych mi informacji skłania się (prokurator referent - przyp. red.) ku skierowaniu wniosku o tymczasowe aresztowanie tego człowieka - dodał.





