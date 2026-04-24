Netanjahu przekazał w mediach społecznościowych, że w piątek został opublikowany raport o stanie jego zdrowia. Zaznaczył, że ze względu na informację o leczeniu raka prostaty, jego publikacja została opóźniona o dwa miesiące.

Premier Izraela tłumaczył to dążeniem do tego "by raport nie został opublikowany w szczytowym momencie wojny i nie pozwolił irańskiemu reżimowi terrorystycznemu na szerzenie jeszcze większej fałszywej propagandy przeciwko Izraelowi".

Netanjahu poinformował o przebytym zabiegu. "Drobny problem"

"Dzięki Bogu jestem zdrowy. Jestem w doskonałej kondycji fizycznej. Miałem drobny problem zdrowotny z prostatą, który został całkowicie wyleczony. Dzięki Bogu, to już za mną" - przekazał Binjamin Netanjahu.

W dalszej części wpisu tłumaczył, że ok. 1,5 roku temu przeszedł operację i znajduje się pod opieką lekarską. Zaznaczył, że nowotwór został wykryty na wczesnym etapie, a lekarze zostawili mu do wyboru pozostawanie pod ich kontrolą lub poddanie się leczeniu i usunięciu.

"Znacie mnie, kiedy w porę dostaję informacje o potencjalnym zagrożeniu, chcę natychmiast zareagować. To dotyczy zarówno spraw rządzenia krajem, jak i osobistych" - przekazał.

"Poddałem się ukierunkowanemu leczeniu, które doprowadziło do usunięcia problemu i nie pozostawiło po nim śladu. Byłem na kilku krótkich zabiegach, przeczytałem książkę i kontynuowałem pracę" - dodał.

Podziękował lekarzom i innym medykom pracującym w szpitalu w Jerozolimie, zaapelował też do obywateli Izraela o to, by dbali o swoje zdrowie i korzystali z badań kontrolnych.

