Netanjahu poinformował o chorobie. Raport zdrowotny specjalnie opóźniono
Premier Izraela Binjamin Netanjahu poinformował publicznie o przebytym leczeniu wczesnego stadium raka prostaty. - Miałem drobny problem zdrowotny, który został całkowicie wyleczony. Dzięki Bogu, to już za mną - napisał polityk i dodał, że opóźnił publikację tej informacji o dwa miesiące ze względu na wojnę z Iranem.
Netanjahu przekazał w mediach społecznościowych, że w piątek został opublikowany raport o stanie jego zdrowia. Zaznaczył, że ze względu na informację o leczeniu raka prostaty, jego publikacja została opóźniona o dwa miesiące.
Premier Izraela tłumaczył to dążeniem do tego "by raport nie został opublikowany w szczytowym momencie wojny i nie pozwolił irańskiemu reżimowi terrorystycznemu na szerzenie jeszcze większej fałszywej propagandy przeciwko Izraelowi".
Netanjahu poinformował o przebytym zabiegu. "Drobny problem"
"Dzięki Bogu jestem zdrowy. Jestem w doskonałej kondycji fizycznej. Miałem drobny problem zdrowotny z prostatą, który został całkowicie wyleczony. Dzięki Bogu, to już za mną" - przekazał Binjamin Netanjahu.
W dalszej części wpisu tłumaczył, że ok. 1,5 roku temu przeszedł operację i znajduje się pod opieką lekarską. Zaznaczył, że nowotwór został wykryty na wczesnym etapie, a lekarze zostawili mu do wyboru pozostawanie pod ich kontrolą lub poddanie się leczeniu i usunięciu.
"Znacie mnie, kiedy w porę dostaję informacje o potencjalnym zagrożeniu, chcę natychmiast zareagować. To dotyczy zarówno spraw rządzenia krajem, jak i osobistych" - przekazał.
"Poddałem się ukierunkowanemu leczeniu, które doprowadziło do usunięcia problemu i nie pozostawiło po nim śladu. Byłem na kilku krótkich zabiegach, przeczytałem książkę i kontynuowałem pracę" - dodał.
Podziękował lekarzom i innym medykom pracującym w szpitalu w Jerozolimie, zaapelował też do obywateli Izraela o to, by dbali o swoje zdrowie i korzystali z badań kontrolnych.
