Polska po raz pierwszy będzie gospodarzem imprezy tej rangi w lekkoatletyce. Federacja wybrała Chorzów na miejsce zmagań, odrzucając przy tym kandydaturę zgłoszoną przez Serbię, która chciała organizacji imprezy w Belgradzie.

Lekkoatletyczne ME w Chorzowie. Wielka impreza w 2028 roku

Najbliższe mistrzostwa Europy odbędą się w dniach 10-16 sierpnia 2026 roku w Birmingham. Według międzynarodowego kalendarza lekkoatletycznego zawody na Stadionie Śląskim odbędą się pomiędzy 3 i 8 czerwca 2028 roku. Wcześniejszy niż zazwyczaj termin wynika z tego, że rok 2028 jest rokiem, gdy zorganizowane zostaną igrzyska olimpijskie w Los Angeles.

- Jeszcze nigdy w historii Polska nie gościła najważniejszej stadionowej imprezy lekkoatletycznej na Starym Kontynencie. Dzisiejsza decyzja europejskiej federacji jest zatem historyczna. Rozpoczynamy wyjątkowy projekt, flagowy dla polskiej lekkiej atletyki w najbliższych miesiącach i latach - zaznaczył prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.

Na Stadionie Śląskim wielokrotnie odbywały się już imprezy lekkoatletyczne, m.in. Diamentowa Liga czy memoriały Kamili Skolimowskiej.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni