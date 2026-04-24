Choć Chiny oficjalnie deklarują neutralny stosunek do wojny w Ukrainie, to pozwalają małym i średnim przedsiębiorcom na zakładanie działalności na okupowanych terytoriach Ukrainy - informuje The Insider, cytowany przez agencję Unian.

Media: Chińczycy otwierają działalności na okupowanych terytoriach Ukrainy

W listopadzie 2023 roku tzw. przewodniczący rządu Donieckiej Republiki Ludowej Jewgienij Sołncew poinformował, że kopalnia odkrywkowa Karansky (przedsiębiorstwo wydobywające kruszywo na okupowanym terenie pod Wołnowachą) podpisała umowy o współpracy z dwoma chińskimi firmami - Amma Construction Machinery Co. Ltd oraz Zhongxin Heavy Industry Machinery Co. Ltd, produkującymi sprzęt górniczy. Jak pisze The Insider, mieszkańcy zaczęli ostatnio nazywać to przedsiębiorstwo "chińskim".

Z ustaleń ukraińskich dziennikarzy, z którymi rozmawiali autorzy publikacji, wynika, że chiński sprzęt górniczy trafia również do kopalni "Biłoriczeńska" w okupowanej części obwodu ługańskiego.

Śledztwo ujawniło również, że na okupowanych terytoriach Ukrainy działa około 6000 stacji bazowych telefonii komórkowej opartych na chińskim sprzęcie. Wiadomo również, że około 80 oddziałów bankowych w okupowanej części Donbasu prowadzi obrót gotówkowym juanem.

Dochodzi także do wymiany delegacji propagandowych: pracownicy mediów z Ługańska wyjeżdżają na wizyty do Chin, a do Mariupola przyjeżdżają chińscy influencerzy. Jedną z nich była blogerka i śpiewaczka operowa Wang Fang, która zaśpiewała radziecką żołnierską piosenkę "Katiuszę" na ruinach teatru dramatycznego w Mariupolu - miejscu, gdzie rosyjskie wojska zabiły setki ludzi.

Chiny a wojna w Ukrainie

Jak informował Unian, Chiny przyjęły rolę nieformalnego sojusznika Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie. Zapewniają wsparcie dyplomatyczne, rozpowszechniają narracje korzystne dla Kremla oraz dostarczają produkty podwójnego zastosowania (na przykład zaawansowane oprogramowanie szyfrujące) i kluczowe komponenty do produkcji uzbrojenia.

Pekin przyjmuje ostrożną postawę i unika dostarczania Rosji gotowej broni, aby nie narazić się na sankcje, lecz w praktyce wspiera rosyjski przemysł zbrojeniowy, m.in. w obszarze technologii bezzałogowych.

Jednocześnie Chińczycy de facto uznają rosyjską jurysdykcję nad okupowanymi terytoriami Ukrainy. W 2025 roku chiński statek, pływający pod banderą Panamy, wielokrotnie zawijał do portu w Sewastopolu. Ukraińskie MSZ wysłało do Chin notę protestacyjną w tej sprawie.

Zdaniem analityków - na których powołuje się Unian - Chiny są zainteresowane przedłużaniem konfliktu, ponieważ angażuje on zasoby NATO i stwarza dla Pekinu możliwości strategiczne, zwłaszcza w kontekście Tajwanu. Eksperci podkreślają jednak, że skala i długość wojny były zaskoczeniem dla chińskich władz.

Chiny unikają też bezpośredniego udziału w dużych projektach inwestycyjnych na okupowanych obszarach. Na przykład w 2014 roku chińskie firmy odmówiły realizacji dużego projektu budowy głębokowodnego portu w Sewastopolu, a później również udziału w budowie mostu Krymskiego.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni