Macron wymienił Trumpa, Xi i Putina. "Zdecydowanie przeciwni Europejczykom"

Przyjaźń Macrona z przywódcą USA ostygła w ostatnich miesiącach, a Biały Dom nie kryje oburzenia z powodu odmowy Europy udziału w wojnie z Iranem - przypomina agencja AFP.

Podczas wizyty w Atenach Macron, który ustąpi z urzędu prezydenta Francji w przyszłym roku po zakończeniu dwóch kadencji, wezwał Europę do odrodzenia się i wykorzystania swoich wpływów na świecie.

"Przywódcy USA, Chin i Rosji są przeciwni Europejczykom"

- Nie powinniśmy lekceważyć faktu, że to wyjątkowy moment, w którym prezydent USA, prezydent Rosji i prezydent Chin są zdecydowanie przeciwni Europejczykom - powiedział Macron po angielsku podczas rozmowy z premierem Grecji Kyriakosem Mitsotakisem.

Macron od dawna namawia Europę do wzmocnienia własnego bezpieczeństwa, zamiast polegania na Stanach Zjednoczonych, a w piątek ponownie wezwał do wzmocnienia europejskiej części NATO.

- To właściwy moment, abyśmy się obudzili - podkreślił francuski przywódca.

Macron: Istnieją wątpliwości co do artykułu 5 NATO

- Obecnie istnieją wątpliwości co do artykułu 5 - powiedział, odnosząc się do fundamentalnej zasady wzajemnej obrony NATO, zgodnie z którą członkowie udzielają sobie nawzajem pomocy w przypadku ataku. Trump wielokrotnie podważał swoją gotowość do przestrzegania artykułu 5 i ostro krytykował NATO za brak wsparcia dla USA w wojnie z Iranem.

- Ta wątpliwość de facto osłabia siłę sojuszu - powiedział Macron.

Agencja AFP przypomina, że wcześniej premierzy Hiszpanii i Włoch tłumaczyli się z wkładu swoich państw w działalność Sojuszu. Była to reakcja na publikację Agencji Reutera. Cytowany przez media urzędnik zdradził, że administracja USA rozważa obecnie sposoby ukarania sojuszników, którzy nie brali udziału w wojnie z Iranem.

