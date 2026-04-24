Kreml odpowiada Tuskowi. Chodzi o słowa o możliwym ataku na NATO
Rosja może zaatakować członka NATO w perspektywie "raczej miesięcy niż lat" - stwierdził Donald Tusk w wywiadzie dla "Financial Times". Rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow potraktował słowa polskiego premiera jako "kolejny przejaw rusofobii i skrajnego militaryzmu".
"To naprawdę poważna sprawa. Mam na myśli perspektywę krótkoterminową - raczej miesiące niż lata" - powiedział Tusk w kontekście ewentualnego ataku Rosji.
Tusk zaznaczył jednak, że jego słów nie należy traktować "jako sceptycyzmu wobec artykułu 5. (zobowiązania NATO do wzajemnej obrony - red.)", tego, czy on obowiązuje, ale raczej jako "marzenie, że gwarancje na papierze zamienią się w coś bardzo praktycznego".
Premier stwierdził, że w związku z zagrożeniem płynącym ze strony Rosji UE powinna wzmocnić własną klauzulę wzajemnej obrony zawartą w art. 42 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.
"Dla całej wschodniej flanki, moich sąsiadów (...) pytanie brzmi, czy NATO jest nadal organizacją gotową, zarówno politycznie, jak i logistycznie, do reagowania, na przykład, przeciwko Rosji, gdyby ta próbowała zaatakować" - powiedział polski premier.
"Dla nas niezwykle ważne jest, aby mieć pewność, że wszyscy będą traktować zobowiązania wobec NATO równie poważnie, jak Polska" - dodał.
Dmitrij Pieskow zapytany o komentarz do słów Donalda Tuska
Rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow nazwał wspomniane wypowiedzi Donalda Tuska na temat Rosji kolejnym przejawem rusofobii i skrajnego militaryzmu.
- Zostawiamy to wszystko bez reakcji. Obserwujemy wzrost fali militaryzmu, skrajnego militaryzmu i rusofobii. To kolejny przejaw tego zjawiska - powiedział Pieskow dziennikarzom, cytowany przez prokremlowską agencję TASS.
Propagandziści przypominają też, że w wywiadzie dla amerykańskiego dziennikarza Tuckera Carlsona z lutego 2024 roku Władimir Putin powiedział, że Rosja nie zamierza atakować żadnego państwa NATO, ponieważ ma ku temu powodu.
Rosyjski przywódca państwa-agresora dodał, że zachodni politycy regularnie próbują straszyć swoich obywateli "wyimaginowanym zagrożeniem ze strony Rosji", aby odwrócić uwagę od problemów wewnętrznych, ale "mądrzy ludzie doskonale wiedzą, że to fałsz".
