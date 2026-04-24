Jarosław Kaczyński spotkał się w czwartek z Przemysławem Czarnkiem oraz Mateuszem Morawieckim. Prezes PiS opublikował w mediach społecznościowych fotografię z politykami pisząc, że była to "kolejna dobra rozmowa". "Do zwycięstwa!" - dodał.

Kilka dni wcześniej Kaczyński podzielił się z internautami innym zdjęciem, na którym rozmawiał przy kolacji z Morawieckim i europosłem PiS Adamem Bielanem.

— Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) April 23, 2026

Wiceminister o zdjęciu prezesa PiS. Oceniła je jednym słowem

Fotografię oceniła w piątkowym "Graffiti" wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej Aleksandra Gajewska, która stwierdziła, że jest ona "groteskowa". - Im więcej pojawia się takich zdjęć, tym ja mniej wierzę w to, że tam jest prawdziwa chęć jednania się i że są tam jakiekolwiek wspólne wartości - powiedziała na antenie Polsat News.

- Tą wspólną wartością jest chęć przejęcia władzy, ustawiania swoich, czerpania korzyści, tak jak PiS robił przez osiem lat, kiedy był u władzy - dodała w rozmowie z Marcinem Fijołkiem.

WIDEO: Aleksandra Gajewska w programie "Graffiti"

Według Gajewskiej PiS chce przejąć władzę nie po to, żeby zrobić coś dobrego dla Polek i Polaków, tylko żeby zrobić dobrze dla siebie. - To trio, które siedzi za tym suto zastawionym stołem, jest tego ucieleśnieniem i takim obrazem, czego mamy się lękać - stwierdziła.

Przyznała, że tego typu fotografie mobilizują ją do jeszcze cięższej pracy. - Jak widzę takie zdjęcia, to mam jeszcze większą motywację, żeby iść do pracy i wypracowywać dobre rozwiązania i żeby odsuwać takich ludzi od władzy - podkreśliła.

Wiceminister oceniła, że publikowane przez Kaczyńskiego zdjęcia nie zmienią tego, że "w PiS trwa nawalanka". - Nawalanka o władzę, o schedę, o to, kto będzie przy korycie, bo to ich najbardziej interesuje. Mnie to brzydzi i dlatego myślę, że wszyscy mamy bardzo jasne cele i wiemy, że ten przeciwnik, z którym przyjdzie nam się mierzyć w przyszłym roku, jest do pokonania - podkreśliła.

Tarcia w PiS. Kaczyński spotkał się z Morawieckim

Mateusz Morawiecki kilka dni temu powołał stowarzyszenie "Rozwój Plus", do którego dołączyło blisko 40 polityków związanych z Prawem i Sprawiedliwością. Podkreślają oni, że nie zamierzają opuszczać PiS, a sam Morawiecki zapewniał, że tworzone przez niego stowarzyszenie nie jest sprzeczne ze statutem PiS.

"Naszym celem jest tworzenie dodatkowej przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń oraz inicjowania działań wspierających rozwój społeczny i gospodarczy Polski" - przekazał były premier.

Powołanie przez Morawieckiego nowego stowarzyszenia od samego początku wzbudziło kontrowersje wewnątrz obozu PiS. Podczas gdy sam założyciel jak i pozostali członkowie nowej inicjatywy wskazywali, że ma ona służyć poszerzeniu grupy wyborców partii, przeciwnicy zarzucali im chęć wywołania zamieszania i rozbicia ugrupowania.

W poniedziałek Morawiecki spotkał się z Kaczyńskim, by omówić sporną kwestię. Kolejnego dnia politycy wystąpili na wspólnej konferencji prasowej, podczas której ogłoszono konsensus. - Działalność stowarzyszenia będzie prowadzona wewnątrz partii (…) To jest istota tego porozumienia, czyli będzie takie bardzo mocne forum do pozytywnej działalności - przekonywał prezes PiS.

