Czy katolicy mogą jeść mięso w piątek 1 maja? Jest decyzja archidiecezji

Wszyscy katolicy są tradycyjnie zobowiązani do powstrzymywania się od spożywania mięsa w piątek. Czasami jednak władze Kościoła robią wyjątek, gdy tego dnia tygodnia wypada wyjątkowe święto.

Okazuje się, że dla niektórych biskupów takim dniem jest 1 maja. W tym roku to właśnie piątek jest początkiem długiego weekendu, który potrwa do Święta Konstytucji 3 maja. W pierwszy dzień maja obchodzone jest Święto Pracy.

Warszawscy wierni mogą jeść mięso 1 maja. Abp Galbas zdecydował

Abp Galbas zdecydował, że w tym roku wierni Archidiecezji Warszawskiej będą zwolnieni z zakazu spożywania produktów mięsnych.

Hierarcha kościelny argumentował, że początek maja i przypadający na ten dzień długi weekend to okres "sprzyjający organizowaniu rodzinnych spotkań i radosnego przeżywania okresu paschalnego".

"Mając na względzie, że piątek 1 maja rozpoczyna tzw. majowy weekend, czyli serię dni wolnych od pracy, co sprzyja organizowaniu w tym czasie rodzinnych i towarzyskich spotkań oraz radosnemu przeżywaniu dni okresu paschalnego, po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, udzielam, wszystkim osobom przebywającym w granicach Archidiecezji Warszawskiej, dyspensy od zachowania nakazanej w piątek wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych" - czytamy w oświadczeniu arcybiskupa Galbasa.

"Korzystających z dyspensy zobowiązuję, aby tego dnia ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego, a także zachęcam by materialnie wsparli biednych" - podsumował duchowny w oświadczeniu opublikowanym na stronie Archidiecezji Warszawskiej.

Dyspensa na piątek 1 maja.

Nie tylko wierni przebywający na terenie Warszawy będą mogli raczyć się mięsem z grilla w piątek 1 maja. Podobne decyzje o diecezje zostały podjęte przez metropolitów z innych części Polski. Dyspensa od wstrzemięźliwości w spożywaniu produktów mięsnych obowiązywać będzie m.in w: Archidiecezji Lubelskiej, Archidiecezji Katowickiej, Diecezji Sandomierskiej, Diecezji Przemyskiej i Diecezji Toruńskiej.

Zgodnie z prawem kościelnym biskup diecezjalny może dyspensować wiernych - ilekroć uzna to za pożyteczne dla ich duchowego dobra - od ustaw dyscyplinarnych, tak powszechnych, jak i partykularnych, wydanych przez najwyższą władzę kościelną dla jego terytorium lub dla jego podwładnych, jednak nie od ustaw procesowych albo karnych ani tych, od których dyspensa jest specjalnie zarezerwowana dla Stolicy Apostolskiej albo dla innej władzy.

