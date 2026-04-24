Chcieli lecieć do Krakowa, wylądowali w Rumunii. Włosi pomylili miasta

Włoskie media opisują historię pewnej rodziny, która chciała odwiedzić Kraków, jednak zamiast w dawnej stolicy Polski wylądowali... w rumuńskim mieście Krajowa. Wszystko przez pomyłkę wynikającą z podobieństwa nazw tych miast w języku włoskim.

Pewna rodzina z miasta Venosa na południu Włoch zapragnęła odwiedzić Polskę. Jako cel swojej podróży wybrali Kraków. Włosi zarezerwowali lot, wykupili noclegi i podekscytowani wsiedli na pokład samolotu.

 

Gdy wylądowali na miejscu przeżyli jednak szok, bo zamiast w dawnej stolicy Polski, znaleźli się w oddalonym o kilkaset kilometrów mieście Krajowa na południu Rumunii.

 

Wszystko przez błąd, który wkradł się podczas rezerwacji biletu. Pomyłka wynikała z podobieństwa nazw obu miast w języku włoskim (Cracovia i Craiova).

Rodzina nie załamała się jednak i postanowiła spędzić urlop w Rumunii, co jak sami przyznali, było dobrym pomysłem. "Wszystko było wspaniale" - przekazali.

 

Chociaż cała historia brzmi kuriozalnie, nie jest to pierwszy przypadek takiej pomyłki. W grudniu 2025 roku media opisywały historię Włocha, który zaliczył podobną, "odwrotną" wpadkę. Mieszkaniec Neapolu chciał lecieć do Krajowej, jednak w wyniku błędu przy rezerwacji biletu kupił lot do Krakowa.

 

"Zjawisko to jest bardziej powszechne, niż mogłoby się wydawać, do tego stopnia, że ​​w mediach społecznościowych nie brakuje rekomendacji, aby przed potwierdzeniem biletu dokładnie sprawdzić kod lotniska i kierunek podróży, bo między Cracovia a Craiova jest tylko kilka liter różnicy, które mogą zmienić wszystko" - komentuje dziennik "Corriere della Sera".

 

