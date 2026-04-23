"Są sytuacje, na które nikt nie jest gotowy…. Z głębokim żalem i smutkiem informujemy o śmierci naszego przyjaciela Łukasza Litewki, który zginął dziś w tragicznym wypadku drogowym, jadąc na rowerze. Dziękujemy Łukasz za wszystko" - czytamy we wpisie, który pojawił się na oficjalnym profilu posła.

"Życie jest niesprawiedliwe, Ty o tym wiedziałeś doskonale. Walczyłeś o innych, szkoda, że nie miałeś szansy zawalczyć o siebie…

Kochamy Cię" - dodano.

Łukasz Litewka nie żyje. Internauci żegnają posła

Poseł Łukasz Litewka był bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Za ich pośrednictwem organizował zbiórki charytatywne oraz organizował pomoc dla zwierząt. Miał setki tysięcy obserwujących.

Jego tragiczna śmierć poruszyła internautów, którzy żegnają go w mediach społecznościowych. Wiadomość o wypadku i odejściu posła w godzinę zebrała na jego profilu prawie 40 tys. komentarzy i ponad 210 tys. reakcji.

"Życie stracił człowiek, który był chyba jedynym politykiem, który nie dzielił ludzi, a ich łączył i motywował do pomagania zwykłym 'Kowalskim', o których świat by nie usłyszał... Zbiórki zamykane w kilka minut... Nagłaśnianie spraw zamiatanych pod dywan przez innych... I ta ogromna miłość do zwierząt... Po prostu nie wierzę..." - czytamy w jednym komentarzy.

"Nie ma takiego człowieka , który tak bezinteresownie oddał serce innym - ludziom i zwierzętom. Nikt Cię Łukasz nie zastąpi.

Serce pękło na milion kawałków. Cały Twój team będzie o Tobie pamiętać…" - napisała inna internautka.

"Nie wierzę.... płaczę mimo że go nie znałam, ale codziennie wchodziłam na profil zobaczyć dobro. Będziemy pamiętać" - czytamy w kolejnym komentarzu.

Poseł Łukasz Litewka nie żyje. Zginął w wypadku, miał 36 lat

Do tragicznego wypadku doszło na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej po godz. 13. Wówczas samochód osobowy potrącił rowerzystę - posła Łukasza Litewkę.

W rozmowie z polsatnews.pl podkom. Damian Korczyński, zastępca oficera prasowego w KMP w Dąbrowie Górniczej przekazał, że na Kazimierowskiej cały czas trwają czynności policji pod nadzorem prokuratora.

- Rowerzysta zginął na miejscu - przekazał policjant.

Jak dodał ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód osobowy z nieustalonych przyczyn zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu i potrącił rowerzystę.

Przekazał, że biorąc pod uwagę okoliczności wypadku wysoce prawdopodobne jest, że mogło dojść do zasłabnięcia bądź zaśnięcia kierowcy. Kierowca był trzeźwy.

Do zdarzenia doszło na niezabudowanym, prostym i mało uczęszczanym odcinku drogi.

