Irańska agencja Fars, powołując się na swojego reportera, podała, że systemy obrony powietrznej zostały uruchomione po wykryciu dronów w kilku miejscach na terenie kraju.

Ponadto mieszkańcy Teheranu informowali, że słyszeli coś, co wydawało im się odgłosami obrony powietrznej - przekazali obecni na miejscu reporterzy stacji BBC.

Izrael zaprzecza, by atakował Iran - napisał portal Times of Israel, powołując się na wysokiego rangą oficjela izraelskiego establishmentu bezpieczeństwa.

Iran. Media: W Teheranie uruchomiono obronę powietrzną

Lotnictwo amerykańskie i izraelskie od 28 lutego prowadziło naloty na Iran, w tym Teheran. Iran w odpowiedzi atakował Izrael i państwa Zatoki Perskiej.

Po wejściu w życie rozejmu te ataki ustały. Sytuacja pozostaje napięta na wodach okalających Iran. Siły tego państw niemal całkowicie blokują ruch przez strategiczną dla transportu surowców cieśninę Ormuz. USA prowadzą własną blokadę irańskich portów.

W ostatnich dniach informowano o kolejnych atakach wojsk irańskich na statki przechodzące przez Ormuz i zatrzymywaniu przez amerykańską marynarkę irańskich jednostek handlowych.

Prezydent USA Donald Trump przedłużył we wtorek na bliżej nieokreślony czas obowiązujący początkowo dwa tygodnie rozejm. Perspektywy trwałego porozumienia i dalszych negocjacji pokojowych pozostają niejasne.

USA. Lotniskowiec USS George H.W. Bush zmierza w stronę Bliskiego Wschodu

Amerykański lotniskowiec USS George H.W. Bush kieruje się w pobliże Bliskiego Wschodu - poinformowała w czwartek amerykańska armia. Obecnie okręt znajduje się na Oceanie Indyjskim.

Armia USA podała, że okręt jest już w obszarze odpowiedzialności Dowództwa Sił Zbrojnych USA na Bliskim Wschodzie.

Zwiększa to do trzech liczbę amerykańskich lotniskowców w tym regionie. Wcześniej w pobliżu Bliskiego Wschodu rozmieszczone zostały lotniskowce USS Abraham Lincoln i USS Gerald R. Ford.

W zeszłym tygodniu dziennik "Washington Post" podał, że w najbliższych dniach Stany Zjednoczone wyślą tysiące dodatkowych żołnierzy na Bliski Wschód, by zwiększyć presję na Iran i nakłonić go do zawarcia porozumienia. Zdaniem gazety wysyłane siły obejmują około 6 tys. żołnierzy na pokładzie lotniskowca USS George H.W. Bush oraz kilka eskortujących go okrętów wojennych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni