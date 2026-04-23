Ukrainiec przewoził 20 Somalijczyków, Polak - Bangliczyków. Akcja służb granicznych

Polska

Dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej w mundurach i kamizelkach odblaskowych stoi obok białego vana. W tle widać fragment samochodu osobowego.
Szef MSWiA o pracy Straży Granicznej na odcinku litewskim

Kontrole na granicy z Republiką Federalną Niemiec i Republiką Litewską zostały wprowadzone 7 lipca ubiegłego roku, a następnie przedłużane o kolejne miesiące ze względu na obecny na granicach nielegalny przepływ migrantów.

34 cudzoziemców zatrzymanych na polsko-litewskiej granicy

W czwartek szef MSWiA przekazał, że ostatnia doba była bardzo pracowita dla strażników granicznych na odcinku litewskim.

 

"Tylko dziś na odcinku granicy z Litwą, funkcjonariusze SG ujawnili łącznie 34 cudzoziemców i 2 kurierów. Wszyscy zostaną przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji" - poinformował Marcin Kiewriński.

 

ZOBACZ: Zatrzymania na granicy z Niemcami. Poznaliśmy dane od początku roku

 

Straż Graniczna poinformowała, że w miejscowości Krejwiany "funkcjonariusze z Placówki SG w Rutce-Tartak ujawnili dziewięć osób ukrywających się w zaroślach. W grupie znajdowało się pięciu obywateli Egiptu oraz obywatele Algierii, Maroka, Gambii i Burundi."

 

Z kolei w miejscowości Kaletnik funkcjonariusze z Sejn zatrzymali busa na łotewskich numerach rejestracyjnych, w którym 32-letni obywatel Ukrainy przewoził 20 obywateli Somalii. 

 

W rejonie Ełku natomiast funkcjonariusze z Augustowa zatrzymali audi na polskich numerach rejestracyjnych. "25-letni obywatel Polski przewoził nim pieciu obywateli Bangladeszu, którzy wcześniej nielegalnie pieszo przekroczyli granicę" - przekazała Straż Graniczna.

Kontrole na polsko-litewskiej granicy. Nowe dane pograniczników

Dzień wcześniej zatrzymano dziewięć osób - pięciu osobom odmówiono wjazdu na terytorium Polski, a cztery przekazano w ramach readmisji na Litwę.

 

"Od początku roku na tym odcinku zatrzymano 22 organizatorów i pomocników" - dodali mundurowi.

 

WIDEO: Zbigniew Ziobro w Polsat News. "Tusk jak nowotwór"
Paulina Godlewska / polsatnews.pl
