Kontrole na granicy z Republiką Federalną Niemiec i Republiką Litewską zostały wprowadzone 7 lipca ubiegłego roku, a następnie przedłużane o kolejne miesiące ze względu na obecny na granicach nielegalny przepływ migrantów.

34 cudzoziemców zatrzymanych na polsko-litewskiej granicy

W czwartek szef MSWiA przekazał, że ostatnia doba była bardzo pracowita dla strażników granicznych na odcinku litewskim.

"Tylko dziś na odcinku granicy z Litwą, funkcjonariusze SG ujawnili łącznie 34 cudzoziemców i 2 kurierów. Wszyscy zostaną przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji" - poinformował Marcin Kiewriński.

Straż Graniczna poinformowała, że w miejscowości Krejwiany "funkcjonariusze z Placówki SG w Rutce-Tartak ujawnili dziewięć osób ukrywających się w zaroślach. W grupie znajdowało się pięciu obywateli Egiptu oraz obywatele Algierii, Maroka, Gambii i Burundi."

Z kolei w miejscowości Kaletnik funkcjonariusze z Sejn zatrzymali busa na łotewskich numerach rejestracyjnych, w którym 32-letni obywatel Ukrainy przewoził 20 obywateli Somalii.

W rejonie Ełku natomiast funkcjonariusze z Augustowa zatrzymali audi na polskich numerach rejestracyjnych. "25-letni obywatel Polski przewoził nim pieciu obywateli Bangladeszu, którzy wcześniej nielegalnie pieszo przekroczyli granicę" - przekazała Straż Graniczna.

Kontrole na polsko-litewskiej granicy. Nowe dane pograniczników

Dzień wcześniej zatrzymano dziewięć osób - pięciu osobom odmówiono wjazdu na terytorium Polski, a cztery przekazano w ramach readmisji na Litwę.

"Od początku roku na tym odcinku zatrzymano 22 organizatorów i pomocników" - dodali mundurowi.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni