Szkolenie sił Bundeswehry przeprowadzane przez ukraińskich instruktorów wojskowych to jeden z elementów współpracy Kijowa z Berlinem w zakresie przekazywania umiejętności zdobytych w walce z rosyjskim najeźdźcą. Umowę konstytuującą te działania podpisano w lutym.

Współpraca Berlina z Kijowem. Ukraińscy żołnierze szkolą Bundeswehrę

Niemieckich żołnierzy nie szkolili oficerowie - do tego zadania oddelegowano wojskowych, którzy doświadczenie zdobyli w bezpośredniej walce na froncie. Generał porucznik Christian Freuding, cytowany przez serwis UNIAN, podkreślał, że właśnie takie osoby najlepiej sprawdzą się na tym polu.

Niemiecko-ukraińska współpraca wpisuje się w ogłoszony w środę plan rozwoju Bundeswehry. - Moskwa poprzez zbrojenia przygotowuje się do konfliktu zbrojnego z NATO i postrzega użycie siły militarnej jako uzasadniony środek do realizacji swoich interesów - powiedział minister obrony Niemiec Boris Pistorius podczas prezentacji strategii.

Na zagrożenie ze strony Rosjan wskazywał również generał Freuding, mówiąc, że Niemcy uważają rok 2029 jako potencjalną datę rozpoczęcia operacji zbrojnej przeciw państwom NATO.

"Już prawie pojutrze. Nie mamy czasu - wróg nie będzie czekał, aż ogłosimy gotowość" - powiedział w rozmowie z Welt.

Ukraina dzieli się doświadczeniem w dziedzinie bezzałogowców

Szkolenie żołnierzy niemieckich sił zbrojnych to kolejny etap współpracy. Generał Freuding wskazał, że ukraińscy instruktorzy dzielą się już swoimi umiejętnościami w innych instytucjach. Wśród nich wymienił Szkołę Wojsk Pancernych, Szkołę Inżynieryjną oraz Centrum Szkolenia Systemów Bezzałogowych.

Generał podkreślał, że szkolenia z zakresu dronów mają kluczowe znaczenie. Ukraińskie siły zdobyły na tym polu ogromne doświadczenie, które Kijów przekazywał również krajom Bliskiego Wschodu.

Specjaliści ds. bezzałogowców udzielili wsparcia między innymi Katarowi, Zjednoczonym Emiratom Arabskim oraz Katarowi po tym, jak Iran rozpoczął ataki odwetowe w odpowiedzi na operację militarną sił amerykańsko-izraelskich.

Z tego powodu defensywa oraz ofensywa z udziałem dronów to, jak mówił Freuding, fundamentalne do nabycia umiejętności.

