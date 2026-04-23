Czy postęp technologiczny może doprowadzić do wypełnienia fizycznej pustki po stracie bliskiej osoby lub stworzyć iluzję relacji międzyludzkiej? To pytanie, które od dziesięcioleci zadawali twórcy literatury i kina science fiction. Dziś odpowiedź na to pytanie wydaje się być bliższa poznania niż kiedykolwiek wcześniej.

Dowodem może być opisywany przez media przypadek z prowincji Szantung na wschodzie Chin. W trosce o zdrowie mieszkającej tam 80-letniej kobiety, która zmaga się z chorobą serca, jej rodzina postanowiła ukryć przed nią informację o śmierci jej ukochanego syna, który zginął w wypadku samochodowym. Po pomoc bliscy kobiety zwrócili się do firmy zajmującej się sztuczną inteligencją.

Chiny. Zataili przed matką, że jej syn nie żyje. W jego rolę wcielał się klon AI

O sprawie poinformował media lider zespołu, do którego zwróciła się rodzina - Zhang Zewei. Mężczyzna został poproszony o stworzenie cyfrowego modelu odwzorowującego zmarłego w połączeniach wideo. Rodzina denata dostarczyła zdjęcia i filmy zawierające jego wizerunek oraz nagrania audio z zarejestrowanym głosem.

Kreacja jest podobno tak realistyczna, że jest w stanie odwzorować akcent i styl mówienia, a nawet charakterystyczne dla zmarłego maniery, jak pochylanie się do przodu podczas mówienia. Wygenerowany przy pomocy sztucznej inteligencji "bliźniak" zmarłego łączy się codziennie ze swoją matką przez komunikator wideo.

Jak wskazał Zhang, mężczyzna przekonuje 80-latkę, że z powodu zobowiązań zawodowych zmuszony został zamieszkać w innym mieście. Zapewnia, że odwiedzi ją tak szybko, jak tylko uda mu się znaleźć na to czas. - Jestem zbyt zajęty. Nie mogę z tobą długo rozmawiać. Dbaj o siebie. Gdy zarobię wystarczająco pieniędzy, wrócę do domu, by oddać ci synowski pokłon - mówił na jednym z połączeń.

Kobieta prosi "syna", by zdrowo się odżywiał i nosił ciepłe ubrania. - Tak bardzo za tobą tęsknię. Jest mi tak przykro, że nie mogę cię zobaczyć - mówiła.

Moralna granica wykorzystania sztucznej inteligencji. W sieci wybuchła burza

Choć według relacji chińskich mediów, 80-latka po dziś dzień ma być przekonana o tym, że jej syn ma się dobrze, a rodzina jest spokojna o to, że wieści o jego śmierci nie odbiją się na jej stanie zdrowia, doniesienia wywołały dyskusję w mediach społecznościowych związaną z kwestią moralności w wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w życiu codziennym.

Część internautów wskazuje, że sytuacja jest pozytywnym dowodem na to, że postęp technologiczny może realnie oddziaływać na ludzkie emocje. "To bardzo wzruszające. Syn AI to łagodne kłamstwo" - napisał jeden ze zwolenników pomysłu.

Nie brakuje również głosów, że wykonano jeden krok za daleko. "Nie opowiadam się po stronie tej rodziny. Matka była oszukiwana od dawna. Obawiam się, że gdy prawda wyjdzie na jaw, wyrządzi jej to jeszcze większą krzywdę" - wskazywał jeden z komentujących.

Źródło: South China Morning Post

