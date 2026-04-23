Oświadczenie Sławomira Cenckiewicza pojawiło się w serwisie X tuż przed godz. 13:00. Cenckiewicz zastrzegł w nim, że choć rezygnuje ze stanowiska szefa BBN, będzie wspierał Karola Nawrockiego "w innej roli". Poinformował też, że jego obowiązki przejmie gen. Andrzej Kowalski, będący jego dotychczasowym zastępcą.

Cenckiewicz wskazał, że udziela poparcia zarówno jemu jak i wszystkim dotychczasowym współpracownikom w BBN. Stwierdził też, że jego decyzja podyktowana jest "bezprawnymi działaniami rządu Donalda Tuska, który nie szanuje prawomocnych wyroków sądów i bezpodstawnie odbiera mi prawo dostępu do informacji niejawnych".

Sławomir Cenckiewicz rezygnuje z funkcji szefa BBN. "Chcę uwolnić Urząd Prezydenta RP od nieustannej presji i ingerencji"

"Swoją decyzję przemyślałem i podjąłem ją w odpowiedzialności za państwo, którego jeden z ważnych urzędów – Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, został poddany brutalnej ingerencji i presji ze strony rządu Donalda Tuska" - napisał w wydanym komunikacie Sławomir Cenckiewicz.

Stwierdził, że "niespotykany dotąd w historii antypaństwowy wandalizm Tuska i jego współpracowników" doprowadził do paraliżu normalnego funkcjonowania BBN, a jemu samemu uniemożliwił pełnienie funkcji szefa instytucji. Jak napisał, wyrok NSA z 15 kwietnia nie powstrzymał "kolejnych szykan, prześladowań i śledztwa". "Ale wygrana wojna rozstrzyga o racji - a ta jest ostatecznie po mojej stronie!" - napisał.

Cenckiewicz przyznał, że nie zamierza "zejść z drogi walki". "Tym bardziej nie odchodzę w przekonaniu, że od teraz wszystko ulegnie nagle poprawie i rząd Tuska zacznie współpracować z Prezydentem RP i podległym mu BBN. Nie mam żadnych złudzeń, co do tego, że celem złych ludzi rządzących Polską jest delegitymizacja Prezydenta, ograniczenie jego kompetencji i ostatecznie – zniszczenie i 'odwołanie' prezydentury Karola Nawrockiego" - czytamy.

Oświadczenie!!!



Wobec bezprawnych działań rządu Donalda Tuska, który nie szanuje prawomocnych wyroków sądów i bezpodstawnie odbiera mi prawo dostępu do informacji niejawnych, na ręce prezydenta Karola Nawrockiego w dniu 22 kwietnia 2026 r. złożyłem rezygnację ze stanowiska… — Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) April 23, 2026

"Odchodząc z ministerialnego stanowiska, chcę jedynie uwolnić Urząd Prezydenta RP od nieustannej presji i ingerencji, której – jako wróg publiczny rządu Tuska, Sikorskiego i Kosiniaka-Kamysza – byłem i jestem powodem" - napisał Sławomir Cenckiewicz.

Dodał, że najważniejszą kwestią pozostaje dla niego zmiana rządu. Zdradził też, czym zajmować będzie się w najbliższej przyszłości. "Powracam nie tylko do roli badacza przeszłości i wykładowcy akademickiego, ale przede wszystkim publicysty i komentatora politycznego" - poinformował.

Rzecznik Karola Nawrockiego: Rezygnacja została przyjęta

Osobny komunikat w sprawie rezygnacji Sławomira Cenckiewicza wydał rzecznik Prezydenta RP, Rafał Leśkiewicz. Na jego początku zaznaczył, że były już szef BBN "wygrał 15 kwietnia bieżącego roku sprawę przez Naczelnym Sądem Administracyjnym dotyczącą przywrócenia dostępu do informacji niejawnych, odebranego bezprawnie przez służby Donalda Tuska".

Podobnie jak sam Cenckiewicz, wskazał, że decyzja o rezygnacji jest wynikiem działań rządu. "Rezygnacja została przyjęta z dniem 23 kwietnia" - napisał Leśkiewicz.

Potwierdził też, że obowiązki szefa BBN przejmie gen. Andrzej Kowalski.

Sławomir Cenckiewicz został powołany na szefa BBN przez Karola Nawrockiego 7 sierpnia 2025 r. 15 kwietnia bieżącego roku NSA oddalił skargi kancelarii premiera od wyroków WSA, w których uchylono decyzję o cofnięciu mu poświadczeń bezpieczeństwa dotyczących dostępu do informacji niejawnych.

Wkrótce po ogłoszeniu wyroku rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał w mediach społecznościowych, że decyzja sądu nie oznacza, że Cenckiewicz odzyskał dostęp do informacji niejawnych. "Wprost przeciwnie. Kontrolne postępowanie sprawdzające musi być prowadzone zgodnie ze wskazówkami sądów. W okresie od wydania wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego do dnia zakończenia kontrolnego postępowania sprawdzającego Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego nie posiada dostępu do informacji niejawnych i nie ma prawa posługiwać się wydanymi mu poświadczeniami bezpieczeństwa" - wyjaśniał.

