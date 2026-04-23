Kaufland Polska wycofuje ze sprzedaży produkt "Rolada Ustrzycka 400g, K- Stąd takie Dobre!". Dotyczy to wszystkich partii, które dotychczas zostały wprowadzone do obrotu - informuje GIS. W serze wykryto groźną bakterię Listeria monocytogenes, która może prowadzić do listeriozy.

Na początku kwietnia Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j. poinformował o wycofaniu trzech partii produktu "Rolada Ustrzycka, K- Stąd takie Dobre!" o numerach partii: W062/A, W062/B i W062/C z terminem przydatności do spożycia do 03.06.2026.

W czwartek Główny Inspektorat Sanitarny przekazał, że sieć wycofuje ze sprzedaży wszystkie partie produktu "Rolada Ustrzycka 400g, K- Stąd takie Dobre!", które dotychczas zostały wprowadzone do obrotu .

 

"Powodem tej decyzji jest wykrycie obecności bakterii obecności bakterii Listeria monocytogenes w kolejnych partiach w badaniach właścicielskich przeprowadzonych przez producenta" - informuje GIS. Dodano, że ustalanie przyczyn skażenia produktu jest w toku.

 

Szczegóły dotyczące produktów:


Nazwa produktu: Rolada Ustrzycka 400g, K- Stąd takie Dobre!

Numer partii: wszystkie

Termin przydatności do spożycia: wszystkie

Producent: AGRONA Sp. z o. o. sp. k., ul. Szkolna 23,19-100 Mońki, weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 20081602 WE

Wyprodukowano dla: Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j., al. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław

 

Kaufland wycofuje ze sprzedaży ser Rolada Ustrzycka z powodu wykrycia bakterii Listeria monocytogenes

 

GIS poinformował, że producent "niezwłocznie po otrzymaniu informacji skontaktował się z firmą Kaufland - celem wycofania produktu ze sprzedaży".

 

Zakład prowadzi czynności nad wyeliminowaniem drobnoustroju ze środowiska produkcyjnego i zapewnia, że produkcja nie zostanie wznowiona do czasu całkowitego wykluczenia zagrożenia.


GIS ostrzega, że nie należy spożywać produktu wskazanego w komunikacie, a w przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Czym jest listerioza? Objawy i leczenie

Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do listeriozy.

 

Do zakażenia człowieka dochodzi na skutek bezpośredniego kontaktu z wydalinami i wydzielinami zakażonego zwierzęcia (m.in. bydła, owiec, kóz, drobiu), bądź też przez spożycie skażonej żywności (m.in. niepasteryzowanych produktów mlecznych, niedokładnie umytych surowych owoców i warzyw, surowego mięsa). Wrotami zakażenia są przewód pokarmowy, uszkodzona skóra, błony śluzowe, łożysko.

 

Listerioza stanowi zagrożenie głównie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością. Leczy się ją antybiotykami. 

 

U kobiet w ciąży może występować: m.in. gorączka, objawy grypopodobne, ból brzucha lub pleców; infekcja płodu lub noworodka wiąże się z wysokim ryzykiem śmiertelnych powikłań; u osób starszych i z obniżoną odpornością może dochodzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu, niewielkich ropni mózgu i sepsy.

 

