Na początku kwietnia Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j. poinformował o wycofaniu trzech partii produktu "Rolada Ustrzycka, K- Stąd takie Dobre!" o numerach partii: W062/A, W062/B i W062/C z terminem przydatności do spożycia do 03.06.2026.

Ser wędzony wycofany z sieci Kaufland. Ostrzeżenie GIS

W czwartek Główny Inspektorat Sanitarny przekazał, że sieć wycofuje ze sprzedaży wszystkie partie produktu "Rolada Ustrzycka 400g, K- Stąd takie Dobre!", które dotychczas zostały wprowadzone do obrotu .

"Powodem tej decyzji jest wykrycie obecności bakterii obecności bakterii Listeria monocytogenes w kolejnych partiach w badaniach właścicielskich przeprowadzonych przez producenta" - informuje GIS. Dodano, że ustalanie przyczyn skażenia produktu jest w toku.

Szczegóły dotyczące produktów:



Nazwa produktu: Rolada Ustrzycka 400g, K- Stąd takie Dobre!

Numer partii: wszystkie

Termin przydatności do spożycia: wszystkie

Producent: AGRONA Sp. z o. o. sp. k., ul. Szkolna 23,19-100 Mońki, weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 20081602 WE

Wyprodukowano dla: Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j., al. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław

GIS poinformował, że producent "niezwłocznie po otrzymaniu informacji skontaktował się z firmą Kaufland - celem wycofania produktu ze sprzedaży".

Zakład prowadzi czynności nad wyeliminowaniem drobnoustroju ze środowiska produkcyjnego i zapewnia, że produkcja nie zostanie wznowiona do czasu całkowitego wykluczenia zagrożenia.



GIS ostrzega, że nie należy spożywać produktu wskazanego w komunikacie, a w przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Czym jest listerioza? Objawy i leczenie

Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do listeriozy.

Do zakażenia człowieka dochodzi na skutek bezpośredniego kontaktu z wydalinami i wydzielinami zakażonego zwierzęcia (m.in. bydła, owiec, kóz, drobiu), bądź też przez spożycie skażonej żywności (m.in. niepasteryzowanych produktów mlecznych, niedokładnie umytych surowych owoców i warzyw, surowego mięsa). Wrotami zakażenia są przewód pokarmowy, uszkodzona skóra, błony śluzowe, łożysko.

Listerioza stanowi zagrożenie głównie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością. Leczy się ją antybiotykami.

U kobiet w ciąży może występować: m.in. gorączka, objawy grypopodobne, ból brzucha lub pleców; infekcja płodu lub noworodka wiąże się z wysokim ryzykiem śmiertelnych powikłań; u osób starszych i z obniżoną odpornością może dochodzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu, niewielkich ropni mózgu i sepsy.

