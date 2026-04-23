Do zdarzenia doszło w środę około godz. 9:40 przy ulicy Bednarskiej w Cieszynie. Jak przekazał podkom. Krzysztof Pawlik z cieszyńskiej policji, osoby, które znajdowały się na schodach prowadzących do Zamku Cieszyn to grupa turystów z Pilicy. Na miejsce skierowano policję, straż pożarną i cztery zespoły ratownictwa medycznego.

Rzecznik cieszyńskiej policji przekazał, że poszkodowani byli z grupy wycieczkowej złożonej z emerytów i rencistów. Na miejscu poza służbami pomocy udzielał zespół zarządzania kryzysowego.

Zawaliły się schody w Cieszynie. Prowadziły na zamek

Cieszyński magistrat przekazał, że do szpitala trafiła osoba ze złamaniem ręki, dwie z urazami głowy oraz jedna z objawami arytmii. Na miejscu pracuje inspektor nadzoru budowlanego. Trwają czynności, które mają wyjaśnić okoliczności zdarzenia, a teren został zabezpieczony.

ZOBACZ: Fala donosów do skarbówki. 70 proc. zgłoszeń ma jeden powód

Urząd miasta przekazał, że schody znajdowały się pod zarządem Zamku Cieszyn. Poinformowano, aby osoby zwiedzające obiekt korzystały z windy oraz wejścia głównego.

- Być może będą oględziny z udziałem biegłego, ale to oczywiście czas pokaże. To postępowanie i decyzja prokuratury, będą podejmowane dalsze czynności w tej sprawie - podsumował w rozmowie z portalem polatnews.pl podkom. Pawlik.

