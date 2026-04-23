Rosjanie szukają "źródeł propagandy". Wskazują na Polaków

Przedstawiciele Rosyjskiej Biblioteki Narodowej powiedzieli podczas panelu dyskusyjnego, że przedstawianie Rosjan jako barbarzyńców jest powszechne w Europe co najmniej od 1515 roku. Jako dowód posłużyły im tzw. gazety ulotne, uważane za prekursorów klasycznej prasy.

Jak wskazali, druki te rozprowadzano w dużych nakładach w miejscach publicznych, takich jak jarmarki, lub przypinano do drzwi kościołów i ratuszy. W XVI wieku były one postrzegane jako nośniki aktualnych informacji i cieszyły się dużą popularnością w całej Europie. Przedstawiciele rosyjskiej biblioteki podkreślili, że do końca XVII wieku gazety ulotne stanowiły dla mieszkańców Starego Kontynentu jedyne źródło wiedzy o terenach dzisiejszej Rosji.

- Głównym tematem gazet ulotnych była propaganda wojskowa: liczne sceny przedstawiające tysiące moskiewskich wojowników ginących w starciu z garstką polskich zbrojnych. Kultywowało to wizerunek obywatela rosyjskiego jako nieudolnego wschodniego barbarzyńcy, który działa potajemnie – powiedział Stanisław Gołubcow, zastępca dyrektora generalnego ds. bibliotecznych w Bibliotece Narodowej Rosji.

Rosjanie mówią o "źródłach propagandy". Wymienili polskie utwory

Zdaniem prelegentów rosyjskiej konferencji wspierającej kremlowską wersję historii wspomniane druki miały charakter ideologiczny. Jako przykład Nadieżda Wiedieniapina, kierownik działu informacji i bibliografii, przytoczyła "Traktat o dwóch Sarmacjach" Macieja z Miechowa, który wydano w Krakowie w pierwszej połowie XVI wieku. - Moskale wcale nie są tam Rosjanami, a prawdziwi Rosjanie żyją tylko pod rządami księcia litewskiego. Mówi o państwie moskiewskim, że tam żyją dzikusy - powiedziała Wiedieniapina.

Jako inny przykład wymieniono zapisek o zdobyciu Smoleńska. "Należy zauważyć, że w XVI i XVII wieku księstwo rosyjskie regularnie przechodziło z rąk do rąk, a jego zdobycie uznawano za triumf militarny" - podkreśla kremlowska agencja RIA Nowosti.

Cytowany przez agencję Gołubcow przekonywał, że w tego typu źródłach starano się argumentować, czemu zdobycie Smoleńska jest konieczne. - Według przekazu moskiewski książę potwornie uciska miejscowych, bezczelnie szargając ich prawa. A my, z ciężkim sercem, jesteśmy zmuszeni interweniować, bo wymaga tego od nas poziom cywilizacyjny i sam Bóg - powiedział.

"Jedność narodowa" w rosyjskiej propagandzie. Eksperci wskazują na cele Kremla

Na poparcie swych słów przytoczył też utwór "Triumf Radosny Wszystkich Obywatelów (pisownia oryginalna - red.) Koronnych i Wielkiego Księstwa Litewskiego" Wawrzyńca Chlebowskiego, wydany w Krakowie w 1611 roku. W źródle opisano zwycięstwo króla Zygmunta III Wazy nad państwem moskiewskim oraz wspomniano o roli, jaką odegrał w tych wydarzeniach jego syn Władysław (późniejszy król Polski Władysław IV).

Gołubcow powiedział, że w utworze znajduje się wzmianka o tym, że "marsz na Moskwę jest czynem boskim, gdyż Moskwa, choć ma ziemię orną, zamieszkiwana jest wyłącznie przez schizmatyków".

Projekt "U źródeł rosyjskiej propagandy" jest organizowany w ramach Roku Jedności Narodów Rosji, którym ustanowiono rok 2026. Od kilku lat w Rosji obchodzony jest także Dzień Jedności Narodowej, który ma upamiętniać wypędzenie Polaków z Kremla w 1612 roku. Część polskich historyków twierdzi, że wspomniane święto jest przykładem na instrumentalne traktowanie dziejów przez rosyjskie władze, co ma wpisywać się w antyzachodnią narrację propagandową.

Według Ośrodka Studiów Wschodnich Dzień Jedności Narodowej jest budowany na antypolskiej narracji. Eksperci zwracają uwagę, że uroczystości te mają również na celu skupienie narodowej jedności wokół Kremla, co ma podkreślać rolę władzy w budowaniu rosyjskiej tożsamości.

