Podczas czwartkowego posiedzenia rządu Rosji poruszono temat przerw w dostępie do internetu w Rosji.

Putin argumentował, że są one konieczne ze względów bezpieczeństwa. Podkreślał jednak, że należy zapewnić funkcjonowanie ważnych usług internetowych.

Władze w zeszłym miesiącu na prawie trzy tygodnie wyłączyły mobilny internet w Moskwie i regularnie blokują go w innych miejscach. Tłumaczą to ryzykiem wykorzystania go przez ukraińskie drony do kierowania atakami.

Putin: Rosja będzie bronić swoich interesów narodowych w Arktyce

Jednym z omawianych tematów na posiedzeniu rządu była również Arktyka.

– Rosja będzie bronić swoich interesów narodowych w Arktyce - powiedział przywódca Rosji. Podkreślił, że Północna Droga Morska - szlak morski przez Arktykę - zyskuje na znaczeniu w obliczu m.in. niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Na początku kwietnia Rosja informowała, że wolumeny ładunków przewożonych Północną Trasą Morską mają przekroczyć 40 milionów ton do końca roku, co jest rekordem.

Północna Trasa Morska jest najkrótszym szlakiem żeglugowym łączącym europejską część Rosji z Syberią i Dalekim Wschodem. Stała się strategicznym priorytetem Rosji odkąd Europa i inne kraje nałożyły na Moskwę szereg sankcji.

Zawirowania dla Rosji w handlu morskim wprowadziła wojna na Bliskim Wschodzie. Odkąd USA i Izrael zaatakowały Iran, Teheran blokuje cieśninę Ormuz. Z kolei USA prowadzą własną blokadę irańskich portów.

Dodatkowo - zdaniem norweskich analityków wojskowych - Rosja testuje w Arktyce scenariusze blokady i sabotażu infrastruktury krytycznej, które mogłyby zostać wykorzystane także na innych akwenach NATO.

