"Zostawił po sobie tyle dobra". Politycy żegnają Łukasza Litewkę

"W ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia prowadziłem punkt, w czasie którego zabierał głos, nie mogę uwierzyć, że po raz ostatni" - napisał Szymon Hołownia.

"Zostawił po sobie tyle dobra, tyle łez zamienił w radość, spokój, nadzieję. Tylu z nas, wspierających jego zbiórki, pomagał stać się choć trochę lepszymi ludźmi. Nie ma słów. Nie ma słów…" - dodał polityk.

Zmarłego pożegnał także marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. "W tragicznym wypadku zginął Łukasz Litewka. Poseł. Przyjaciel. Cześć Jego Pamięci. Moje myśli są teraz z rodziną Łukasza" - napisał.

Nie żyje poseł Łukasz Litewka. "Miał serce na dłoni, przyciągał dobro"

Zmarłego posła pożegnał także wicepremier z Lewicy Krzysztof Gawkowski. "Tragicznie zmarł wspaniały człowiek - Łukasz Litewka, poseł Lewicy" - napisał.

"Ogromny żal i smutek! Łukasz na zawsze pozostanie w mojej pamięci, jako przyjaciel, społecznik, dobry człowiek. Szczere wyrazy najgłębszego współczucia przekazuje dla całej rodziny Łukasza oraz jego najbliższych" - dodał.

Tragicznie zmarłego pożegnała także posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. "Jestem niezwykle poruszona, wręcz wstrząśnięta tą tragedią" - przekazała.

"Łukasz miał serce na dłoni, przyciągał dobro, pomagał ludziom i zwierzętom. Życie jest cholernie, cholernie niesprawiedliwe… Zrobimy wszystko, żeby dziedzictwo Łukasza było kontynuowane i nadal będziemy walczyć o sprawy, o które on walczył. Łukaszu, nie zapomnimy Cię nigdy!" - dodała.

Tragiczna śmierć Łukasza Litewki. Posła Lewicy żegna jego partia

Posła Lewicy pożegnała także jego partia. "Nie ma słów, które wyrażą żal i ból, z jakim przyjmujemy dziś wiadomość o tragicznej śmierci naszego Przyjaciela, posła Łukasza Litewki" - napisano na oficjalnym koncie.

"Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych. Łukasz był uosobieniem dobra. Nigdy nie przechodził obojętnie obok czyjejś krzywdy, zawsze był pierwszy w niesieniu pomocy, zawsze uważny na potrzeby innych, zawsze autentyczny" - dodano.

"Łukaszu, dziękujemy Ci za Twoją pracę, energię, za Twoją ogromną wrażliwość i za to, że pokazywałeś nam, jak być lepszymi ludźmi. Twoja nieobecność pozostawi pustkę, której nic nie wypełni. Będziemy walczyć o Twoje dziedzictwo. Łączymy się w ogromnym bólu z Twoją rodziną oraz wszystkimi Bliskimi. Jesteśmy z Wami w tym niewyobrażalnie trudnym czasie" - zaznaczono.

Na oficjalnym facebookowym koncie posła Litewki pojawił się żegnający go wpis. "Są sytuacje, na które nikt nie jest gotowy…. Z głębokim żalem i smutkiem informujemy o śmierci naszego przyjaciela Łukasza Litewki, który zginął dziś w tragicznym wypadku drogowym, jadąc na rowerze" - napisano.

"Dziękujemy Łukasz za wszystko. Życie jest niesprawiedliwe, Ty o tym wiedziałeś doskonale. Walczyłeś o innych, szkoda, że nie miałeś szansy zawalczyć o siebie… Kochamy Cię" - przekazano.

Na informację o śmierci posła, zareagował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "Tragiczna wiadomość o śmierci Posła Łukasza Litewki. Najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym" - napisał.

Litewkę żegnają też posłowie opozycji. "Odszedł człowiek młody, pełen energii i zaangażowania, który – niezależnie od politycznych różnic – potrafił dostrzegać ludzkie problemy i nieść pomoc tam, gdzie była ona najbardziej potrzebna. Pozostanie w pamięci wielu jako społecznik wrażliwy na krzywdę innych" - napisał kandydat na premiera Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek.

Zmarłego pożegnał były premier Mateusz Morawiecki. "Nie żyje poseł Łukasz Litewka. Życzliwy, zawsze uśmiechnięty i uczynny człowiek. Wyrazy współczucia dla Rodziny i znajomych" - przekazał w mediach społecznościowych.

Poseł Łukasz Litewka nie żyje. Kim był polityk Lewicy?

Poseł Lewicy Łukasz Litewka zginął w wypadku. Polityk miał 36 lat. Jak ustalił Polsat News, do zdarzenia doszło po godz. 14 na ulicy Kazimierzowskiej - drodze łączącej Dąbrowę Górniczą i Sosnowiec. Poseł Nowej Lewicy miał zostać potrącony przez samochód.

Polityk urodził się 9 maja 1989 roku. Ukończył socjologię na wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz kierunek Master of Business Administration w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Poseł znany był ze swojej dużej aktywności w mediach społecznościowych, gdzie m.in. organizował zbiórki charytatywne. Polityk angażował się również w sprawy dotyczące ochrony praw zwierząt.

W Sejmie zasiadał w komisjach: Polityki Społecznej i Rodziny, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Nadzwyczajna do spraw ochrony zwierząt, do Spraw Unii Europejskiej.

Należał także Zespołów parlamentarnych ds. Ochrony Praw Zwierząt, ds. Spółdzielczości Mieszkaniowej, ds. Zagłębia Dąbrowskiego, ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży oraz parlamentarnego Zespołu Sportowego.

