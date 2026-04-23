Poseł Lewicy Łukasz Litewka zginął w wypadku drogowym na drodze między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Został potrącony przez kierowcę samochodu. Tragiczne wiadomości, chwilę po ich ogłoszeniu komentowali dr Andrzej Anusz i dr Agnieszka Zaręba w programie "Punkt Widzenia Jankowskiego".

Eksperci podkreślili, że śmierć Litewki to nie tylko osobista tragedia, ale także poważna strata polityczna dla Lewicy. Jak podkreślił dr Anusz, Włodzimierz Czarzasty wiele zawdzięcza popularności zmarłego posła. Dziś pełni funkcję marszałka Sejmu, choć - jak zaznaczył ekspert - niewiele brakowało, by w ogóle nie zdobył mandatu w wyborach parlamentarnych w 2023 roku.

Tragiczna śmierć posła Łukasza Litewki. Eksperci: To ogromna strata dla Lewicy

Ekspert wskazał również, że okręg Łukasza Litewki był jedynym, w którym Lewica zdobyła dwa mandaty.

- Poseł Litewka startował z ostatniego miejsca, a mimo to uzyskał bardzo dobry wynik - kilkadziesiąt tysięcy głosów. Można powiedzieć, że to właśnie ten rezultat wprowadził do Sejmu Włodzimierza Czarzastego; do końca nie było bowiem pewne, czy zdobędzie mandat. Ostatecznie jednak dzięki wysokiemu poparciu dla Litewki Lewica uzyskała w tym okręgu dwa miejsca - mówił dr Andrzej Anusz.

Ekspert zwrócił uwagę, że sukces wyborczy Litewki miał swoje źródło w jego specyficznym stylu działania, wykraczającym poza standardową aktywność polityczną.

ZOBACZ: "Zostawił po sobie tyle dobra". Politycy żegnają Łukasza Litewkę

- Dobry wynik Litewki wynikał m.in. z tego, że w pewnym stopniu wykraczał poza bieżącą politykę. W trakcie kampanii zgromadził wokół siebie różnorodne środowiska społeczne, zdobywając dodatkowe głosy, których Lewica nie pozyskała w innych okręgach. Szczególnie silne poparcie uzyskał wśród młodzieży. Jego działalność charytatywna, zwłaszcza na rzecz zwierząt, przełożyła się na dużą rozpoznawalność i autentyczny szacunek wyborców - podkreślił.

Dr Agnieszka Zaręba uważa z kolei, że dla młodych ludzi o lewicowych poglądach poseł Litewka stanowił pewien punkt odniesienia, wskazując możliwy kierunek zaangażowania.

Eksperta zwróciła również uwagę na szerszy kontekst tragicznej śmierci posła - problemu braku młodego pokolenia w polskiej polityce.

– W polskiej polityce brakuje dziś młodych kadr i realnej wymiany pokoleniowej. Tym większą stratą dla Lewicy jest odejście tak rozpoznawalnej i otwartej postaci. Litewka wyróżniał się nie tylko działalnością charytatywną na rzecz zwierząt, lecz także innymi, często całkowicie niestandardowymi inicjatywami, które zmieniały sposób postrzegania polityków - mówiła.

Jak dodała, takich osób potrzebują obecnie wszystkie ugrupowania polityczne. - To ludzie, którzy potrafią pokazywać politykę z innej perspektywy i udowadniają, że polityk może realnie działać, jeśli ma taką wolę. To ogromna strata. Przyznam szczerze, że jestem wstrząśnięta, bo kojarzyłam posła z naprawdę wyjątkowymi, mówiąc potocznie, bardzo "fajnymi" działaniami - podsumowała dr Zaręba.

WIDEO: "Wtedy zaczęły spływać informacje". Minister o działaniach służb ws. Zondacrypto Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

