Polska otrzyma miliardy z Unii. Jest decyzja Komisji Europejskiej

Według minister funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz pieniądze mają wpłynąć do Polski 1 czerwca - jak napisała na platformie X - na "dzień dziecka". "A w tym roku absolutny rekord: 100 000 000 000 zł trafi na inwestycje z KPO" - dodała szefowa resortu.

ZOBACZ: Ile zapłacimy za paliwo w piątek? Podano nowe stawki maksymalne

Chodzi o wniosek, która Polska złożyła 23 grudnia 2025 roku. Jednym z warunków wypłacenia pieniędzy było spełnienie kamienia milowego związanego z ochroną pracowników.

Kolejne środki na KPO. Komisja Europejska zatwierdziła wniosek Polski

Po wydaniu pozytywnej opinii KE - zgodnie z procedurą - musi zwrócić się o ocenę reprezentantów krajów członkowskich, którzy będą mieli na to miesiąc. Potem KE będzie mogła wypłacić Polsce pieniądze. Przyznane środki zostaną przeznaczone na finansowanie przez najbliższe trzy miesiące projektów w ramach KPO.

Zgodnie z założeniami, fundusze te mają posłużyć realizacji projektów związanych z cyfryzacją, infrastrukturą, inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi oraz rozwojem sieci energetycznych.

ZOBACZ: Sławomir Cenckiewicz rezygnuje ze stanowiska szefa BBN

2 kwietnia 2026 roku prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o reformie Państwowej Inspekcji Pracy, jednocześnie kierując przepisy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Reforma nadaje PIP uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę.

KPO przewiduje 57 inwestycji i 54 reformy. Polska ma otrzymać 54,71 mld euro, z czego 25,27 mld w postaci dotacji i 29,44 mld w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami wyznaczonymi przez UE część środków musi zostać przeznaczona na cele klimatyczne (40,26 proc.) i transformację cyfrową (20,92 proc.).

