Ogromny pożar w rosyjskiej rafinerii. Władze ostrzegają mieszkańców

We wtorek dwa źródła branżowe poinformowały, że rafineria ropy naftowej w Tuapse, która sprzedaje większość swoich produktów na eksport, wstrzymała działalność po ataku z 16 kwietnia.

W środę dowództwo generalne południowego obwodu krasnodarskiego w Rosji poinformowało, że "w Tuapse trzeci dzień trwają działania gaśnicze w związku z dużym pożarem terminalu morskiego, który wybuchł po ataku dronów przeprowadzonym przez władze w Kijowie".

Dowództwo poinformowało, że w akcję gaśniczą zaangażowano 276 strażaków i 77 pojazdów.

Wysokie stężenie szkodliwych substancji

Lokalne władze początkowo twierdziły, że "stężenie szkodliwych substancji w atmosferze nie przekracza norm". Mieszkańcy alarmowali jednak w mediach społecznościowych, że na miasto spadł deszcz popiołu.

W kolejnym komunikacie poinformowano, że odczyty atmosferyczne wykazały, że stężenia benzenu, ksylenu i sadzy były dwa do trzech razy wyższe od dopuszczalnych. Mieszkańców wezwano do pozostania w domach i zamknięcia okien.

"Sytuacja unormuje się, gdy tylko pożar zostanie ugaszony" - zapewniają rosyjskie władze.

Według rosyjskich urzędników, ukraińskie ataki z 16 i 20 kwietnia na miasto Tuapse uszkodziły infrastrukturę transportową portu i doprowadziły do pożarów produktów naftowych.

