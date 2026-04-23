Ogromny pożar w rosyjskiej rafinerii. Władze ostrzegają mieszkańców

W środę duży oddział rosyjskich strażaków trzeci dzień z rzędu walczył z pożarem w rafinerii ropy naftowej w Tuapse nad Morzem Czarnym, który wybuchł po ataku ukraińskich dronów. Władze poinformowały, że jakość powietrza w mieście gwałtownie się pogorszyła, przekazał Reuters.

Ogromna chmura czarnego dymu unosi się nad wybrzeżem i morzem.
Po ataku dronów w Tuapse płonie terminal morski

We wtorek dwa źródła branżowe poinformowały, że rafineria ropy naftowej w Tuapse, która sprzedaje większość swoich produktów na eksport, wstrzymała działalność po ataku z 16 kwietnia.

 

W środę dowództwo generalne południowego obwodu krasnodarskiego w Rosji poinformowało, że "w Tuapse trzeci dzień trwają działania gaśnicze w związku z dużym pożarem terminalu morskiego, który wybuchł po ataku dronów przeprowadzonym przez władze w Kijowie".

 

Dowództwo poinformowało, że w akcję gaśniczą zaangażowano 276 strażaków i 77 pojazdów.

Wysokie stężenie szkodliwych substancji

Lokalne władze początkowo twierdziły, że "stężenie szkodliwych substancji w atmosferze nie przekracza norm". Mieszkańcy alarmowali jednak w mediach społecznościowych, że na miasto spadł deszcz popiołu.

 

W kolejnym komunikacie poinformowano, że odczyty atmosferyczne wykazały, że stężenia benzenu, ksylenu i sadzy były dwa do trzech razy wyższe od dopuszczalnych. Mieszkańców wezwano do pozostania w domach i zamknięcia okien.

 

"Sytuacja unormuje się, gdy tylko pożar zostanie ugaszony" - zapewniają rosyjskie władze.

 

Według rosyjskich urzędników, ukraińskie ataki z 16 i 20 kwietnia na miasto Tuapse uszkodziły infrastrukturę transportową portu i  doprowadziły do pożarów produktów naftowych.

 

Dawid Kryska / polsatnews.pl
