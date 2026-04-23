Do pożaru lasu w powiecie piskim (warmińsko-mazurskie) doszło w czwartek po godz. 13.

Pożar lasu na Mazurach. W akcji samoloty gaśnicze

"W okolicy Rucianego-Nidy prawdopodobnie od powalonego przez wiatr drzewa na linię energetyczną, doszło do zaiskrzenia, czego efektem był pożar poszycia leśnego. Pożar powstał w młodniku i bardzo szybko rozprzestrzenił się na starodrzewie. Rozwój pożaru potęgował silnie wiejący wiatr" - przekazał mł. bryg. Grzegorz Różański.

Jak dodał, do akcji gaśniczej zadysponowano zastępy straży pożarnej z czterech powiatów, a także grupę operacyjną Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie i służbę Lasów Państwowych.

"Do akcji gaśniczej skierowano samoloty gaśnicze Dromader oraz śmigłowiec. Statki powietrzne wykonywały zrzuty wody na pożar" - przekazał strażak.



"Obecnie trwa dogaszanie pożarzyska. Pożar objął około 16 ha" - dodał mł. bryg. Grzegorz Różański.

Trudna sytuacja pożarowa w lasach. Apel straży

Strażak przypomniał również, że sytuacja pożarowa w lasach jest trudna.

"Jest sucho, a wiejący wiatr wzmaga zagrożenie rozwoju pożaru. Zachowajmy szczególną ostrożność na obszarach leśnych. Używanie ognia otwartego jest zabronione. Przy obecnej pogodzie każda iskra może spowodować pożar i to na dużej powierzchni" - podkreślił.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni