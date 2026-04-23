Obecnie pogoda w Polsce jest wyżowa i spokojna, jednak takie warunki nie utrzymają się zbyt długo. Pod koniec tygodnia zacznie mocno wiać - nie tylko w górach, lecz również w północnej i wschodniej Polsce. Na sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wydać z tego powodu ostrzeżenia dla dwóch województw. W niedzielę aura może być jeszcze bardziej wymagająca.

Pierwsze mocniejsze podmuchy. Potem przyjdą kolejne

Mocniejszy wiatr odczujemy w czwartek we wschodniej i miejscami centralnej oraz południowej Polsce - tam w ciągu dnia wystąpią porywy do około 60 km/h. Mogą one wyraźnie obniżać temperaturę odczuwalną, choć sam dzień nie będzie chłodny: miejscami na zachodzie i południowym zachodzie kraju termometry pokażą do 17-18 st. C.

Cieplejszy epizod rozciągnie się na piątek, podczas którego w całym kraju zanotujemy dwucyfrowe temperatury, a najwyższe znowu na zachodzie: do 17 st. C. W porównaniu z czwartkiem aura nieco się pogorszy i trzeba się liczyć z większym zachmurzeniem oraz przelotnymi opadami deszczu. Podmuchy tym razem osłabną, ale na krótko, ponieważ od soboty wiatr znowu zyska na sile.

Niebezpieczne podmuchy nad morzem. Weekend będzie wymagający

Koniec tygodnia przyniesie wiele zmian w pogodzie. Sobota zapowiada się na pochmurną i deszczową w wielu miejscach, zwłaszcza na północy i w centrum, gdzie mogą się pojawić lokalne burze. Na południu i południowym zachodzie powinno być spokojniej.

Pierwsza połowa weekendu będzie jeszcze ciepła, choć głównie na południu - tam zanotujemy nawet do 18-19 st. C. Wyraźnie chłodniej zrobi się na północy, gdzie będziemy mieli do czynienia z silnym wiatrem, wyraźnie obniżający temperaturę odczuwalną. Na Wybrzeżu zanotujemy porywy dochodzące do 80 km/h.

WXCHARTS W sobotę od północy do naszego kraju dotrze strefa bardzo silnego wiatru

Z powodu silnego wiatru na sobotę synoptycy IMGW prognozują wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia. Obejmą one nadmorskie powiaty województw zachodniopomorskiego i pomorskiego.

W drugiej połowie weekendu dalej mocno powieje, jednak eksperci mogą ostrzegać nie tylko przed tym jednym zjawiskiem.

Niedziela zdecydowanie chłodniejsza. Uwaga na nocne przymrozki

W niedzielę może nastąpić prawdziwe załamanie pogody. Będzie pochmurnie i deszczowo w wielu miejscach, a na wschodzie również na nizinach popada deszcz wymieszany ze śniegiem, zaś wysoko w górach również sam śnieg.

Zdecydowanie się ochłodzi: w ciągu dnia zanotujemy od 5-6 st. C na północnym wschodzie i miejscami na Wybrzeżu do około 10 w centrum i maksymalnie 13 st. C na południowym zachodzie.

Wiatr nie osłabnie znacząco, choć tym razem najsilniejsze podmuchy spodziewane są na wschodzie - tam mogą osiągać do 75 km/h. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem mogą swoim zasięgiem objąć województwa:

warmińsko - mazurskie ;

- ; podlaskie ;

; mazowieckie ;

; lubelskie.

IMGW W weekend IMGW planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia: w sobotę z powodu silnego wiatru, a w niedzielę również z powodu przymrozków - dla całej Polski

Weekendowe ochłodzenie wyraźnie odczujemy również w nocy. Bardzo możliwe, że w niedzielę cała Polska zostanie objęta ostrzeżeniami pierwszego stopnia dotyczącymi przymrozków.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni