Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł zginął w wypadku

Informację o śmierci posła potwierdził marszałek Sejmu.

"W tragicznym wypadku zginął Łukasz Litewka. Poseł. Przyjaciel. Cześć Jego Pamięci. Moje myśli są teraz z rodziną Łukasza" - napisał Włodzimierz Czarzasty.

Łukasz Litewka nie żyje. Zginął w wypadku, miał 36 lat

Jak ustalił Polsat News, do zdarzenia doszło na ulicy Kazimierzowskiej - drodze łączącej Dąbrowę Górniczą i Sosnowiec. Poseł Nowej Lewicy miał zostać potrącony przez samochód.

Policja w Dąbrowie Górniczej w komunikacie przekazała, że do tragicznego wypadku doszło po gdz.13. Wówczas rowerzysta został potrącony przez samochód osobowy.

"Droga w obu kierunkach jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Ogłoszono czarny alert drogowy" - podała policja.

Jak nieoficjalnie ustaliła Interia, przyczyną wypadku było zasłabnięcie kierowcy auta osobowego. Rowerzysta zginął na miejscu.

Informację o śmierci posła jako pierwszy podał "Dziennik Zachodni".

Poseł Łukasz Litewka nie żyje. Kim był polityk Lewicy?

Łukasz Litewka urodził się 9 maja 1989 roku. Ukończył socjologię na wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz kierunek Master of Business Administration w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Do Sejmu dostał się w 2023 roku z listy Lewicy, startując w okręgu 32 Katowice. Uzyskał 40 579 głosów. W Sejmie należał do Koalicyjnego Klub Parlamentarnego Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Unia Pracy).

Poseł znany był ze swojej dużej aktywności w mediach społecznościowych, gdzie m.in. organizował zbiórki charytatywne. Polityk angażował się również bardzo w sprawy dotyczące ochrony praw zwierząt.

W Sejmie zasiadał w komisjach: Polityki Społecznej i Rodziny, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Nadzwyczajna do spraw ochrony zwierząt, do Spraw Unii Europejskiej.

Należał także Zespołów Parlamentarnych ds. Ochrony Praw Zwierząt, ds. Spółdzielczości Mieszkaniowej, ds. Zagłębia Dąbrowskiego, ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży oraz parlamentarnego Zespołu Sportowego.

