Bartosz Kilian z Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe przekazał mediom nowe informacje w sprawie tragicznej śmierci posła Lewicy Łukasza Litewki.

- Wedle wstępnych ustaleń zajście miało charakter zderzenia czołowego - poinformował prokurator. Drugi uczestnik zdarzenia, 57-letni kierowca samochodu osobowego, został zatrzymany w celu złożenia wyjaśnień.

Łukasz Litewka nie żyje. Prokuratura: Zatrzymano 57-letniego mężczyznę

Zatrzymany został także poddany badaniu alkomatem. - To badanie dało wynik negatywny na obecność alkoholu, natomiast też zabezpieczamy materiał do bardziej precyzyjnych badań - przekazał Bartosz Kilian.

Prokuratura nie chce na razie podawać szczegółowych informacji na temat okoliczności zdarzenia. - Co do tego, czy była akcja reanimacyjna, czy to była śmierć na miejscu, wolałbym się na ten moment nie wypowiadać. Chcemy to zarezerwować dla prywatności osób najbliższych - przekazał prokurator.

Dodał, że śledczy prawdopodobnie przekażą więcej informacji w piątek, 24 kwietnia. Wiadomo również, że sekcja zwłok zostanie przeprowadzona w piątek lub w poniedziałek.

Tragiczna śmierć posła Łukasza Litewki

Jak ustalił Polsat News, do zdarzenia doszło na ulicy Kazimierzowskiej - drodze łączącej Dąbrowę Górniczą i Sosnowiec.

Policja w Dąbrowie Górniczej w komunikacie przekazała, że do tragicznego wypadku doszło po godz. 13. Wówczas rowerzysta został potrącony przez samochód osobowy.

"Droga w obu kierunkach jest całkowicie zablokowana. (...) Ogłoszono czarny alert drogowy" - podała policja.

W rozmowie z polsatnews.pl podkom. Damian Korczyński, zastępca oficera prasowego w KMP w Dąbrowie Górniczej przekazał, że na Kazimierowskiej cały czas trwają czynności policji pod nadzorem prokuratora. - Rowerzysta zginął na miejscu - przekazał policjant.

Jak dodał ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód osobowy z nieustalonych przyczyn zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu i potrącił rowerzystę.

Przekazał, że biorąc pod uwagę okoliczności wypadku wysoce prawdopodobne jest, że mogło dojść do zasłabnięcia bądź zaśnięcia kierowcy. Kierowca był trzeźwy.

Do zdarzenia doszło na niezabudowanym, prostym i mało uczęszczanym odcinku drogi.

Informację o śmierci posła jako pierwszy podał "Dziennik Zachodni".

mbd / polsatnews.pl