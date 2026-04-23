Łukasz Litewka zginął w wypadku. Nowe ustalenia, zatrzymano kierowcę
57-letni kierowca został zatrzymany w związku ze śmiertelnym potrąceniem posła Lewicy Łukasza Litewki - przekazał Interii prokurator Bartosz Kilian. Czynności z zatrzymanym zostaną przeprowadzone w piątek.
Bartosz Kilian z Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe przekazał mediom nowe informacje w sprawie tragicznej śmierci posła Lewicy Łukasza Litewki.
- Wedle wstępnych ustaleń zajście miało charakter zderzenia czołowego - poinformował prokurator. Drugi uczestnik zdarzenia, 57-letni kierowca samochodu osobowego, został zatrzymany w celu złożenia wyjaśnień.
Łukasz Litewka nie żyje. Prokuratura: Zatrzymano 57-letniego mężczyznę
Zatrzymany został także poddany badaniu alkomatem. - To badanie dało wynik negatywny na obecność alkoholu, natomiast też zabezpieczamy materiał do bardziej precyzyjnych badań - przekazał Bartosz Kilian.
Tragiczna śmierć posła Łukasza Litewki
Jak ustalił Polsat News, do zdarzenia doszło na ulicy Kazimierzowskiej - drodze łączącej Dąbrowę Górniczą i Sosnowiec.
Policja w Dąbrowie Górniczej w komunikacie przekazała, że do tragicznego wypadku doszło po godz. 13. Wówczas rowerzysta został potrącony przez samochód osobowy.
"Droga w obu kierunkach jest całkowicie zablokowana. (...) Ogłoszono czarny alert drogowy" - podała policja.
W rozmowie z polsatnews.pl podkom. Damian Korczyński, zastępca oficera prasowego w KMP w Dąbrowie Górniczej przekazał, że na Kazimierowskiej cały czas trwają czynności policji pod nadzorem prokuratora. - Rowerzysta zginął na miejscu - przekazał policjant.
Jak dodał ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód osobowy z nieustalonych przyczyn zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu i potrącił rowerzystę.
Przekazał, że biorąc pod uwagę okoliczności wypadku wysoce prawdopodobne jest, że mogło dojść do zasłabnięcia bądź zaśnięcia kierowcy. Kierowca był trzeźwy.
Do zdarzenia doszło na niezabudowanym, prostym i mało uczęszczanym odcinku drogi.
Informację o śmierci posła jako pierwszy podał "Dziennik Zachodni".
